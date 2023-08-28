В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации
Пентагон: США за полтора года передали Украине 3 миллиона ракет и снарядов
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой стране, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.
"За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов", - сказала она на оборонной конференции в Вашингтоне.
Хикс напомнила, что объем американской военной помощи Украине уже превышает 43 миллиарда долларов. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 21 миллиард долларов для Украины, в том числе 13 миллиардов - на поставки вооружения и боеприпасов.
"Работая с частным сектором, мы также помогли Украине получить доступ к важным коммерческим технологическим возможностям, которые позволили им изменить ситуацию на поле боя", - сказала Хикс, приведя в пример спутниковый интернет Starlink.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.