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В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/postavki-1892769520.html
В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации
В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации - РИА Новости, 28.08.2023
В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации
США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:17
2023-08-28T19:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
пентагон
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой стране, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. "За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов", - сказала она на оборонной конференции в Вашингтоне. Хикс напомнила, что объем американской военной помощи Украине уже превышает 43 миллиарда долларов. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 21 миллиард долларов для Украины, в том числе 13 миллиардов - на поставки вооружения и боеприпасов. "Работая с частным сектором, мы также помогли Украине получить доступ к важным коммерческим технологическим возможностям, которые позволили им изменить ситуацию на поле боя", - сказала Хикс, приведя в пример спутниковый интернет Starlink. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230824/debaty-1891879985.html
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украина, россия, сша, пентагон, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Пентагон, Сергей Лавров, НАТО
В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации

Пентагон: США за полтора года передали Украине 3 миллиона ракет и снарядов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой стране, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.
"За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов", - сказала она на оборонной конференции в Вашингтоне.
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Хикс напомнила, что объем американской военной помощи Украине уже превышает 43 миллиарда долларов. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 21 миллиард долларов для Украины, в том числе 13 миллиардов - на поставки вооружения и боеприпасов.
"Работая с частным сектором, мы также помогли Украине получить доступ к важным коммерческим технологическим возможностям, которые позволили им изменить ситуацию на поле боя", - сказала Хикс, приведя в пример спутниковый интернет Starlink.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАПентагонСергей ЛавровНАТО
 
 
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