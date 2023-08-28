https://ria.ru/20230828/postavki-1892769520.html

В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации

В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации - РИА Новости, 28.08.2023

В Пентагоне рассказали о поставленном Украине оружии с начала спецоперации

США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:17

2023-08-28T19:17

2023-08-28T19:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

пентагон

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b7986550f0435f41d3d99fda01c1cd7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США отправили на Украину свыше трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года с начала конфликта в этой стране, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. "За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов", - сказала она на оборонной конференции в Вашингтоне. Хикс напомнила, что объем американской военной помощи Украине уже превышает 43 миллиарда долларов. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 21 миллиард долларов для Украины, в том числе 13 миллиардов - на поставки вооружения и боеприпасов. "Работая с частным сектором, мы также помогли Украине получить доступ к важным коммерческим технологическим возможностям, которые позволили им изменить ситуацию на поле боя", - сказала Хикс, приведя в пример спутниковый интернет Starlink. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230824/debaty-1891879985.html

https://ria.ru/20230824/konflikt-1891877500.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, пентагон, сергей лавров, нато