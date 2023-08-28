https://ria.ru/20230828/postavki-1892636399.html

МИД Ирана ответил на вопрос о поставках беспилотников России

МИД Ирана ответил на вопрос о поставках беспилотников России - РИА Новости, 28.08.2023

МИД Ирана ответил на вопрос о поставках беспилотников России

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани вновь отверг обвинения в поставках беспилотников России и заявил, что Иран не... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:28

2023-08-28T12:28

2023-08-28T12:28

иран

россия

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани вновь отверг обвинения в поставках беспилотников России и заявил, что Иран не является стороной конфликта на Украине, а сотрудничество Исламской республики с РФ происходит в рамках международных законов. "Что касается беспилотников, то (здесь – ред.) мы являемся свидетелями продолжения введения (общественности – ред.) в заблуждение средствами массовой информации западных стран, в том числе США. Мы многократно опровергали заявления (о якобы имеющем место сотрудничестве между Тегераном и Москвой в вопросе конфликта на Украине – ред.). Иран не является стороной конфликта на Украине", – сказал Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции. Представитель иранского МИД подчеркнул, что Исламская республика настаивает на политическом решении украинского конфликта, а стороны, обвиняющие Иран в поставке БПЛА в Россию, должны прекратить массовую отправку своих вооружений одной из сторон конфликта, поскольку "отправка оружия не способствует завершению конфликта и, по сути, противоречит их собственным заявлениям". Канаани уточнил, что сотрудничество Исламской Республики Иран и Российской Федерации в оборонной сфере происходит в рамках двусторонних отношений в совместных интересах на основании принятых международных законов и положений. Оно начало осуществляться до начала СВО и не связано с каким-либо вопросом, будь то конфликт на Украине, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерная сделка"), переговоры или иные вопросы, не направлено против какой-либо третьей стороны и будет продолжено в будущем, заявил он. Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции. Иран называл безосновательными обвинения в якобы применении иранских беспилотников в украинском конфликте и отмечал, что Киев так и не предоставил никаких доказательств этому.

https://ria.ru/20230808/sotrudnichestvo-1888909952.html

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html

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иран, россия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан