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В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам - РИА Новости, 28.08.2023
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11:02 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/polsha-1892620279.html
В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам
В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам - РИА Новости, 28.08.2023
В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам
Польша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам лишь 200 миллионов евро, что "очень мало", заявил заместитель министра внутренних дел и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:02
2023-08-28T11:02
в мире
польша
украина
евросоюз
беженцы
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ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам лишь 200 миллионов евро, что "очень мало", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM. С начала российской специальной военной операции из Украины в Польшу въехали более 15 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них остаются в Польше в качестве беженцев. "Мы получили конкретных дополнительных средств на помощь беженцам около 200 миллионов евро", - сказал Шефернакер. Он оценил эту сумму, как "очень мало". "При предыдущих миграционных кризисах Европейская комиссия выделяла дополнительные средства на помощь беженцев", - добавил замглавы МВД Польши. При этом он заявил, что Польша потратила на беженцев с Украины во много раз больше средств, но затруднился назвать сумму, уточнив, что "время подсчетов еще впереди".
https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html
https://ria.ru/20230726/naglost-1886283018.html
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в мире, польша, украина, евросоюз, беженцы
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, Беженцы
В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам

МВД: Польша получила от ЕС всего 200 млн евро на помощь украинским беженцам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам лишь 200 миллионов евро, что "очень мало", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM.
С начала российской специальной военной операции из Украины в Польшу въехали более 15 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них остаются в Польше в качестве беженцев.
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"Мы получили конкретных дополнительных средств на помощь беженцам около 200 миллионов евро", - сказал Шефернакер. Он оценил эту сумму, как "очень мало".
"При предыдущих миграционных кризисах Европейская комиссия выделяла дополнительные средства на помощь беженцев", - добавил замглавы МВД Польши.
При этом он заявил, что Польша потратила на беженцев с Украины во много раз больше средств, но затруднился назвать сумму, уточнив, что "время подсчетов еще впереди".
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