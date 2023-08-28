В Варшаве упрекнули ЕС за недостаточную помощь украинским беженцам
МВД: Польша получила от ЕС всего 200 млн евро на помощь украинским беженцам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам лишь 200 миллионов евро, что "очень мало", заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM.
С начала российской специальной военной операции из Украины в Польшу въехали более 15 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них остаются в Польше в качестве беженцев.
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"Мы получили конкретных дополнительных средств на помощь беженцам около 200 миллионов евро", - сказал Шефернакер. Он оценил эту сумму, как "очень мало".
"При предыдущих миграционных кризисах Европейская комиссия выделяла дополнительные средства на помощь беженцев", - добавил замглавы МВД Польши.
При этом он заявил, что Польша потратила на беженцев с Украины во много раз больше средств, но затруднился назвать сумму, уточнив, что "время подсчетов еще впереди".