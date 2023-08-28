https://ria.ru/20230828/polsha-1892617197.html
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза - РИА Новости, 28.08.2023
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза
Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза - до 137,18 РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:52
2023-08-28T10:52
2023-08-28T10:52
в мире
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза - до 137,18 миллиарда злотых (около 34 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщил в соцсети Х министр - член совета министров республики Польша Михал Дворчик. "Расходы на армию: 2015 год - 37,5 миллиарда злотых (почти 9,4 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.), 2023 год - 137,18 миллиарда злотых", - написал Дворчик в Twitter. Также он сообщил, что численность армии за время правления PiS выросла почти в два раза - до 175 тысяч. "Количество солдат в Польше: 2015 год - 95 тысяч, 2023 год - 175 тысяч", - написал министр. В последнее время Польша заключает крупные контракты на закупку вооружения и военной техники как у польских производителей, так и у поставщиков из США и Южной Кореи. Среди прочего в больших количествах закупаются авиация, артиллерия, танки.
https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, право и справедливость
В мире, Польша, Право и справедливость
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза
Министр Дворчик: численность польской армии с 2015 года выросла почти в два раза