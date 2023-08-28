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Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза - РИА Новости, 28.08.2023
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10:52 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/polsha-1892617197.html
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза - РИА Новости, 28.08.2023
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза
Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза - до 137,18 РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:52
2023-08-28T10:52
в мире
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза - до 137,18 миллиарда злотых (около 34 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщил в соцсети Х министр - член совета министров республики Польша Михал Дворчик. "Расходы на армию: 2015 год - 37,5 миллиарда злотых (почти 9,4 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.), 2023 год - 137,18 миллиарда злотых", - написал Дворчик в Twitter. Также он сообщил, что численность армии за время правления PiS выросла почти в два раза - до 175 тысяч. "Количество солдат в Польше: 2015 год - 95 тысяч, 2023 год - 175 тысяч", - написал министр. В последнее время Польша заключает крупные контракты на закупку вооружения и военной техники как у польских производителей, так и у поставщиков из США и Южной Кореи. Среди прочего в больших количествах закупаются авиация, артиллерия, танки.
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в мире, польша, право и справедливость
В мире, Польша, Право и справедливость
Военные расходы Польши с 2015 года выросли в 3,5 раза

Министр Дворчик: численность польской армии с 2015 года выросла почти в два раза

© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
Военные учения в Польше - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Оборонные расходы Польши с 2015 года, когда к власти пришла партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, выросли более чем в 3,5 раза - до 137,18 миллиарда злотых (около 34 миллиардов долларов по текущему курсу), сообщил в соцсети Х министр - член совета министров республики Польша Михал Дворчик.
«
"Расходы на армию: 2015 год - 37,5 миллиарда злотых (почти 9,4 миллиарда долларов по текущему курсу - ред.), 2023 год - 137,18 миллиарда злотых", - написал Дворчик в Twitter.
Также он сообщил, что численность армии за время правления PiS выросла почти в два раза - до 175 тысяч.
«
"Количество солдат в Польше: 2015 год - 95 тысяч, 2023 год - 175 тысяч", - написал министр.
В последнее время Польша заключает крупные контракты на закупку вооружения и военной техники как у польских производителей, так и у поставщиков из США и Южной Кореи. Среди прочего в больших количествах закупаются авиация, артиллерия, танки.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 13:59
 
В миреПольшаПраво и справедливость
 
 
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