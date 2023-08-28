https://ria.ru/20230828/pogoda-1892795682.html
Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании
Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании - РИА Новости, 28.08.2023
Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании
Предстоящая ночь в московском регионе может стать самой холодной за последние 2 месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:54
2023-08-28T22:54
2023-08-28T22:54
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предстоящая ночь в московском регионе может стать самой холодной за последние 2 месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Предстоящая ночь в столичном регионе станет самой холодной за последние два месяца. Температура воздуха на юге и востоке Московской области опустится до плюс 1-6 градусов", - написал Леус.
https://ria.ru/20230827/sentyabr-1892530952.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании
Синоптик Леус: в Москве ночь на вторник может стать самой холодной за два месяца