https://ria.ru/20230828/pogoda-1892795682.html

Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании

Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании - РИА Новости, 28.08.2023

Синоптики предупредили москвичей о ночном похолодании

Предстоящая ночь в московском регионе может стать самой холодной за последние 2 месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:54

2023-08-28T22:54

2023-08-28T22:54

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859486388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64ea21f4ee6641d761fc7a2e21fd96e3.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предстоящая ночь в московском регионе может стать самой холодной за последние 2 месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Предстоящая ночь в столичном регионе станет самой холодной за последние два месяца. Температура воздуха на юге и востоке Московской области опустится до плюс 1-6 градусов", - написал Леус.

https://ria.ru/20230827/sentyabr-1892530952.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), михаил леус