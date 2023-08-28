https://ria.ru/20230828/pogoda-1892598433.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 28.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:21

2023-08-28T08:21

2023-08-28T08:21

общество

москва

погода

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

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2023

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общество, москва, погода