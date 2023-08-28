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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 28.08.2023
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08:21 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/pogoda-1892598433.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 28.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:21
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Котилевская: без осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По её словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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