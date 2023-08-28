https://ria.ru/20230828/podrostok-1892641509.html
В Ивановской области подросток погиб, задев удочкой ЛЭП
В Ивановской области подросток погиб, задев удочкой ЛЭП - РИА Новости, 28.08.2023
В Ивановской области подросток погиб, задев удочкой ЛЭП
В Ивановской области подросток погиб на рыбалке, коснувшись удочкой линии электропередачи, сообщила прокуратура региона в понедельник в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:56
2023-08-28T12:56
2023-08-28T12:56
происшествия
шуйский район
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. В Ивановской области подросток погиб на рыбалке, коснувшись удочкой линии электропередачи, сообщила прокуратура региона в понедельник в Telegram-канале. Предварительно установлено, что инцидент произошел в субботу, когда группа подростков ловила рыбу в пруду в деревне в Шуйском районе. "Один из несовершеннолетних удочкой коснулся линии электропередач, в результате чего получил удар током. От электротравмы он скончался на месте происшествия", - сообщила прокуратура. Прокуратура в ходе проверки выяснит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению норм эксплуатации ЛЭП.
https://ria.ru/20230815/provod-1890250705.html
шуйский район
ивановская область
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происшествия, шуйский район, ивановская область
Происшествия, Шуйский район, Ивановская область
В Ивановской области подросток погиб, задев удочкой ЛЭП
В Ивановской области подросток погиб на рыбалке, задев удочкой ЛЭП