https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892671746.html

Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии

Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии - РИА Новости, 28.08.2023

Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии

Пенсионеры Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:14

2023-08-28T14:14

2023-08-28T14:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пенсия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пенсионеры Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Подмосковные пенсионеры получили первые ежемесячные доплаты к пенсии. Отмечу, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, плюс еще одно важное условие - пенсионер должен проживать в Подмосковье свыше десяти лет", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. По информации пресс-службы, теперь доплаты будут перечислять ежемесячно, но не совместно с пенсией, а чуть позже. Кроме того, пенсионеры, у которых с начала года возникло право на доплату, получили перерасчет с января. Так, в августе пенсионеры получили единовременную выплату за все месяцы с начала наступления права на получение доплаты.

https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892640626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пенсия