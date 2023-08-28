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Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии - РИА Новости, 28.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:14 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892671746.html
Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии
Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии - РИА Новости, 28.08.2023
Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии
Пенсионеры Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:14
2023-08-28T14:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пенсия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пенсионеры Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Подмосковные пенсионеры получили первые ежемесячные доплаты к пенсии. Отмечу, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, плюс еще одно важное условие - пенсионер должен проживать в Подмосковье свыше десяти лет", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. По информации пресс-службы, теперь доплаты будут перечислять ежемесячно, но не совместно с пенсией, а чуть позже. Кроме того, пенсионеры, у которых с начала года возникло право на доплату, получили перерасчет с января. Так, в августе пенсионеры получили единовременную выплату за все месяцы с начала наступления права на получение доплаты.
https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892640626.html
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московская область (подмосковье), пенсия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пенсия

Пенсионеры Подмосковья автоматически получили доплату к пенсии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пенсионеры Московской области автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии в размере до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Подмосковные пенсионеры получили первые ежемесячные доплаты к пенсии. Отмечу, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, плюс еще одно важное условие - пенсионер должен проживать в Подмосковье свыше десяти лет", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.
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По информации пресс-службы, теперь доплаты будут перечислять ежемесячно, но не совместно с пенсией, а чуть позже. Кроме того, пенсионеры, у которых с начала года возникло право на доплату, получили перерасчет с января. Так, в августе пенсионеры получили единовременную выплату за все месяцы с начала наступления права на получение доплаты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Пенсия
 
 
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