https://ria.ru/20230828/pochta-1892680694.html

"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске

"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске - РИА Новости, 28.08.2023

"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске

"Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:40

2023-08-28T14:40

2023-08-28T14:57

происшествия

омск

почта россии

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ОМСК, 28 авг - РИА Новости. "Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов грузовика. Видео, где сотрудники почтового отделения закидывают мешки в грузовик, появилось в ряде городских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Людей возмутило такое отношение, ведь в мешках мог находиться хрупкий и ценный груз. "Приносим извинения нашим клиентам. Мы провели внутреннее расследование на основании видео. Оказалось, что в мешках была простая письменная корреспонденция, но даже в этом случае такое обращение с отправлениями абсолютно недопустимо. Мы выяснили личности сотрудников и провели для них дополнительный инструктаж. Если нарушение повторится, мы привлечём их к дисциплинарной ответственности", - сообщила РИА Новости руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь "Почты России" Лариса Климантович. В пресс-службе добавили, что все водители омской автобазы пройдут дополнительное обучение. Им напомнят о соблюдении правил разгрузки почты. ​

https://ria.ru/20230821/pochta-1891306864.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, почта россии