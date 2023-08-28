https://ria.ru/20230828/pochta-1892680694.html
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске - РИА Новости, 28.08.2023
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске
"Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:40
2023-08-28T14:40
2023-08-28T14:57
происшествия
омск
почта россии
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ОМСК, 28 авг - РИА Новости. "Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов грузовика. Видео, где сотрудники почтового отделения закидывают мешки в грузовик, появилось в ряде городских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Людей возмутило такое отношение, ведь в мешках мог находиться хрупкий и ценный груз. "Приносим извинения нашим клиентам. Мы провели внутреннее расследование на основании видео. Оказалось, что в мешках была простая письменная корреспонденция, но даже в этом случае такое обращение с отправлениями абсолютно недопустимо. Мы выяснили личности сотрудников и провели для них дополнительный инструктаж. Если нарушение повторится, мы привлечём их к дисциплинарной ответственности", - сообщила РИА Новости руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь "Почты России" Лариса Климантович. В пресс-службе добавили, что все водители омской автобазы пройдут дополнительное обучение. Им напомнят о соблюдении правил разгрузки почты.
https://ria.ru/20230821/pochta-1891306864.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, почта россии
Происшествия, Омск, Почта России
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске
"Почта России" извинилась после видео, где сотрудники швыряли мешки с письмами
ОМСК, 28 авг - РИА Новости. "Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов грузовика.
Видео, где сотрудники почтового отделения закидывают мешки в грузовик, появилось в ряде городских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Людей возмутило такое отношение, ведь в мешках мог находиться хрупкий и ценный груз.
«
"Приносим извинения нашим клиентам. Мы провели внутреннее расследование на основании видео. Оказалось, что в мешках была простая письменная корреспонденция, но даже в этом случае такое обращение с отправлениями абсолютно недопустимо. Мы выяснили личности сотрудников и провели для них дополнительный инструктаж. Если нарушение повторится, мы привлечём их к дисциплинарной ответственности", - сообщила РИА Новости руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь "Почты России" Лариса Климантович.
В пресс-службе добавили, что все водители омской автобазы пройдут дополнительное обучение. Им напомнят о соблюдении правил разгрузки почты.
"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок