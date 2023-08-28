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"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске - РИА Новости, 28.08.2023
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14:40 28.08.2023 (обновлено: 14:57 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pochta-1892680694.html
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске - РИА Новости, 28.08.2023
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске
"Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:40
2023-08-28T14:57
происшествия
омск
почта россии
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ОМСК, 28 авг - РИА Новости. "Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов грузовика. Видео, где сотрудники почтового отделения закидывают мешки в грузовик, появилось в ряде городских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Людей возмутило такое отношение, ведь в мешках мог находиться хрупкий и ценный груз. "Приносим извинения нашим клиентам. Мы провели внутреннее расследование на основании видео. Оказалось, что в мешках была простая письменная корреспонденция, но даже в этом случае такое обращение с отправлениями абсолютно недопустимо. Мы выяснили личности сотрудников и провели для них дополнительный инструктаж. Если нарушение повторится, мы привлечём их к дисциплинарной ответственности", - сообщила РИА Новости руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь "Почты России" Лариса Климантович. В пресс-службе добавили, что все водители омской автобазы пройдут дополнительное обучение. Им напомнят о соблюдении правил разгрузки почты. ​
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происшествия, омск, почта россии
Происшествия, Омск, Почта России
"Почта России" извинилась за работников, швырявших мешки с письмами в Омске

"Почта России" извинилась после видео, где сотрудники швыряли мешки с письмами

© Фото : предоставлено пресс-службой новосибирского филиала ФГУП «Почта России»Автомобиль "Почты России"
Автомобиль Почты России - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой новосибирского филиала ФГУП «Почта России»
Автомобиль "Почты России". Архивное фото
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ОМСК, 28 авг - РИА Новости. "Почта России" принесла извинения после публикации в соцсетях видео, на котором сотрудники отделения в Омске с размаху закидывают мешки с почтой в кузов грузовика.
Видео, где сотрудники почтового отделения закидывают мешки в грузовик, появилось в ряде городских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Людей возмутило такое отношение, ведь в мешках мог находиться хрупкий и ценный груз.
«
"Приносим извинения нашим клиентам. Мы провели внутреннее расследование на основании видео. Оказалось, что в мешках была простая письменная корреспонденция, но даже в этом случае такое обращение с отправлениями абсолютно недопустимо. Мы выяснили личности сотрудников и провели для них дополнительный инструктаж. Если нарушение повторится, мы привлечём их к дисциплинарной ответственности", - сообщила РИА Новости руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь "Почты России" Лариса Климантович.
В пресс-службе добавили, что все водители омской автобазы пройдут дополнительное обучение. Им напомнят о соблюдении правил разгрузки почты.
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ПроисшествияОмскПочта России
 
 
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