https://ria.ru/20230828/perm-1892648280.html

Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури"

Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури" - РИА Новости, 28.08.2023

Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури"

Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность, на церемонии инаугурации ему подарили молот "для выбивания чиновничьей дури" и книгу об истории города. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:23

2023-08-28T13:23

2023-08-28T13:23

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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность, на церемонии инаугурации ему подарили молот "для выбивания чиновничьей дури" и книгу об истории города. Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония вступления в должность нового главы Перми Эдуарда Соснина состоялась в понедельник в городском Дворце молодежи. На инаугурации было оглашено решение депутатов гордумы от 22 августа 2023 года об избрании Соснина на пост мэра. Новый руководитель города принес присягу, ему вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак. "Принимаю на себя полномочия главы города Перми, обещаю добросовестно исполнять обязанность, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Перми... способствовать благополучию города и его жителей", — заявил Соснин. Губернатор Дмитрий Махонин пожелал ему завершить все начатые предшественником проекты, сохранять созданные объекты, развивать промышленный потенциал города, обеспечивать комфортное проживание жителей. Махонин подарил Соснину книгу об истории Перми и Пермского края и молот (символ несгибаемости уральского характера). "Он (весит) 16-18 килограммов. Помимо фитнеса, молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет Вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов", — сказал губернатор. "Осознаю огромную ответственность, которую должен нести перед пермяками, народными избранниками и руководством региона. Жители ждут решения конкретных насущных проблем, поэтому одним из главных принципов работы горадминистрации должен стать результат. Важно быть в тесном контакте с жителями города, необходимо слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес", — добавил Соснин. Эдуарду Соснину 40 лет, он проживает с семьей в Перми, окончил местный филиал Высшей школы экономики, руководил лысьвенской компанией "Меркурий" (производство плечиков для одежды), в 2019 году стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России", с 2021 года возглавлял краевое министерство экономического развития и инвестиций. В конце августа 2023 года Соснин вступил в партию "Единая Россия". Предыдущий глава Перми Алексей Демкин в июне досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. После этого состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, на который заявилось 15 человек, к итоговому этапу специальная комиссия допустила двоих. Кандидатуру Соснина поддержало большинство депутатов гордумы (за него проголосовали 24 городских парламентария). В течение почти двух месяцев исполняла полномочия главы Перми заместитель мэра Ольга Андрианова.

https://ria.ru/20230612/perm-1877612172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермь, пермский край, политика, дмитрий махонин, ольга андрианова, единая россия