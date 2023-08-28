https://ria.ru/20230828/perm-1892648280.html
Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури"
Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури" - РИА Новости, 28.08.2023
Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури"
Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность, на церемонии инаугурации ему подарили молот "для выбивания чиновничьей дури" и книгу об истории города. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:23
2023-08-28T13:23
2023-08-28T13:23
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пермь
пермский край
политика
дмитрий махонин
ольга андрианова
единая россия
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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность, на церемонии инаугурации ему подарили молот "для выбивания чиновничьей дури" и книгу об истории города. Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония вступления в должность нового главы Перми Эдуарда Соснина состоялась в понедельник в городском Дворце молодежи. На инаугурации было оглашено решение депутатов гордумы от 22 августа 2023 года об избрании Соснина на пост мэра. Новый руководитель города принес присягу, ему вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак. "Принимаю на себя полномочия главы города Перми, обещаю добросовестно исполнять обязанность, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Перми... способствовать благополучию города и его жителей", — заявил Соснин. Губернатор Дмитрий Махонин пожелал ему завершить все начатые предшественником проекты, сохранять созданные объекты, развивать промышленный потенциал города, обеспечивать комфортное проживание жителей. Махонин подарил Соснину книгу об истории Перми и Пермского края и молот (символ несгибаемости уральского характера). "Он (весит) 16-18 килограммов. Помимо фитнеса, молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет Вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов", — сказал губернатор. "Осознаю огромную ответственность, которую должен нести перед пермяками, народными избранниками и руководством региона. Жители ждут решения конкретных насущных проблем, поэтому одним из главных принципов работы горадминистрации должен стать результат. Важно быть в тесном контакте с жителями города, необходимо слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес", — добавил Соснин. Эдуарду Соснину 40 лет, он проживает с семьей в Перми, окончил местный филиал Высшей школы экономики, руководил лысьвенской компанией "Меркурий" (производство плечиков для одежды), в 2019 году стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России", с 2021 года возглавлял краевое министерство экономического развития и инвестиций. В конце августа 2023 года Соснин вступил в партию "Единая Россия". Предыдущий глава Перми Алексей Демкин в июне досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. После этого состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, на который заявилось 15 человек, к итоговому этапу специальная комиссия допустила двоих. Кандидатуру Соснина поддержало большинство депутатов гордумы (за него проголосовали 24 городских парламентария). В течение почти двух месяцев исполняла полномочия главы Перми заместитель мэра Ольга Андрианова.
https://ria.ru/20230612/perm-1877612172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, пермский край, политика, дмитрий махонин, ольга андрианова, единая россия
Россия, Пермь, Пермский край, Политика, Дмитрий Махонин, Ольга Андрианова, Единая Россия
Новому мэру Перми Соснину подарили молот для "выбивания дури"
Губернатор Махонин подарил новому мэру Перми Эдуарду Соснину молот
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Новый глава Перми Эдуард Соснин вступил в должность, на церемонии инаугурации ему подарили молот "для выбивания чиновничьей дури" и книгу об истории города.
Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония вступления в должность нового главы Перми Эдуарда Соснина состоялась в понедельник в городском Дворце молодежи. На инаугурации было оглашено решение депутатов гордумы от 22 августа 2023 года об избрании Соснина на пост мэра. Новый руководитель города принес присягу, ему вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак.
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"Принимаю на себя полномочия главы города Перми, обещаю добросовестно исполнять обязанность, соблюдать Конституцию РФ
, федеральные законы, устав Перми... способствовать благополучию города и его жителей", — заявил Соснин.
Губернатор Дмитрий Махонин
пожелал ему завершить все начатые предшественником проекты, сохранять созданные объекты, развивать промышленный потенциал города, обеспечивать комфортное проживание жителей. Махонин подарил Соснину книгу об истории Перми и Пермского края
и молот (символ несгибаемости уральского характера).
"Он (весит) 16-18 килограммов. Помимо фитнеса, молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет Вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов", — сказал губернатор.
"Осознаю огромную ответственность, которую должен нести перед пермяками, народными избранниками и руководством региона. Жители ждут решения конкретных насущных проблем, поэтому одним из главных принципов работы горадминистрации должен стать результат. Важно быть в тесном контакте с жителями города, необходимо слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес", — добавил Соснин.
Эдуарду Соснину 40 лет, он проживает с семьей в Перми, окончил местный филиал Высшей школы экономики, руководил лысьвенской компанией "Меркурий" (производство плечиков для одежды), в 2019 году стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России", с 2021 года возглавлял краевое министерство экономического развития и инвестиций. В конце августа 2023 года Соснин вступил в партию "Единая Россия
".
Предыдущий глава Перми Алексей Демкин в июне досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. После этого состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, на который заявилось 15 человек, к итоговому этапу специальная комиссия допустила двоих. Кандидатуру Соснина поддержало большинство депутатов гордумы (за него проголосовали 24 городских парламентария). В течение почти двух месяцев исполняла полномочия главы Перми заместитель мэра Ольга Андрианова
.
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