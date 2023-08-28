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Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
10:19 28.08.2023 (обновлено: 11:39 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/perestrelka-1892609994.html
Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме
Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме - РИА Новости, 28.08.2023
Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме
Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:19
2023-08-28T11:39
бодрум
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда доставлены пострадавшие. Один человек погиб, трое ранены в перестрелке в отеле турецкой курортной провинции Бодрум, сообщила в понедельник газета Yeni Şafak. В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых. "Нет, пострадавшие - наши граждане", - сообщили в больнице. Тем временем газета Hürriyet, опубликовавшая фамилии пострадавших, сообщила, что "инцидент вызвал панику среди посетителей отеля и жителей региона".
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бодрум, турция, россия, в мире, новости - туризм
Бодрум, Турция, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме

Россиян нет среди пострадавших при перестрелке в турецком Бодруме

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда доставлены пострадавшие.
Один человек погиб, трое ранены в перестрелке в отеле турецкой курортной провинции Бодрум, сообщила в понедельник газета Yeni Şafak. В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых.
"Нет, пострадавшие - наши граждане", - сообщили в больнице.
Тем временем газета Hürriyet, опубликовавшая фамилии пострадавших, сообщила, что "инцидент вызвал панику среди посетителей отеля и жителей региона".
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