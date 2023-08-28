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Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме

Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме - РИА Новости, 28.08.2023

Россияне не пострадали в перестрелке в турецком Бодруме

Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:19

2023-08-28T10:19

2023-08-28T11:39

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили РИА Новости в государственной больнице Бодрума, куда доставлены пострадавшие. Один человек погиб, трое ранены в перестрелке в отеле турецкой курортной провинции Бодрум, сообщила в понедельник газета Yeni Şafak. В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых. "Нет, пострадавшие - наши граждане", - сообщили в больнице. Тем временем газета Hürriyet, опубликовавшая фамилии пострадавших, сообщила, что "инцидент вызвал панику среди посетителей отеля и жителей региона".

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888708232.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

бодрум, турция, россия, в мире, новости - туризм