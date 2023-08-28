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Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время
Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время - РИА Новости, 28.08.2023
Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время
Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:39
2023-08-28T12:39
2023-08-28T12:41
турция
москва
сергей лавров
хакан фидан
мария захарова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Переговоры глав МИД РФ и Турции состоятся в Москве в ближайшее время",- сказала она, не уточнив, какие темы планируется обсудить.
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турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, мария захарова
Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Мария Захарова
Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время
Захарова: переговоры Лаврова и Фидана пройдут в Москве в ближайшее время