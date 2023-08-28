https://ria.ru/20230828/peregovory-1892639136.html

Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время

Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время - РИА Новости, 28.08.2023

Переговоры Лаврова с турецким коллегой пройдут в ближайшее время

Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:39

2023-08-28T12:39

2023-08-28T12:41

турция

москва

сергей лавров

хакан фидан

мария захарова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Переговоры глав МИД РФ и Турции состоятся в Москве в ближайшее время",- сказала она, не уточнив, какие темы планируется обсудить.

https://ria.ru/20230825/erdogan-1892193427.html

турция

москва

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турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, мария захарова