https://ria.ru/20230828/pentagon-1892795365.html
Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном
Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном - РИА Новости, 28.08.2023
Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном
Американские военные будут контролировать воздушное пространство над столицей США Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта, сообщил Пентагон. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:48
2023-08-28T22:48
2023-08-28T22:50
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные будут контролировать воздушное пространство над столицей США Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта, сообщил Пентагон. Кураторы проекта обещают, что использование ИИ в системе визуального опознания и предупреждения обеспечит десятикратное повышение эффективности в сравнении с применяемыми ныне средствами. "Заказы на систему уже выполняются, и развертывание должно начаться в этом году... Модернизация существенно повышает возможности операторов ПВО опознавать воздушные суда и передавать предупреждение с помощью (безвредных для зрения) лазеров на гораздо большее расстояние", - сказано в пресс-релизе. В апреле завершилась полуторагодовая демонстрация прототипа, разработчик которого – компания Teleidoscope – получила контракт на 100 миллионов долларов.
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в мире, технологии, вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Вашингтон (штат), США, Министерство обороны США
Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном
Пентагон: военные начнут применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.
Американские военные будут контролировать воздушное пространство над столицей США Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта, сообщил
Пентагон.
Кураторы проекта обещают, что использование ИИ в системе визуального опознания и предупреждения обеспечит десятикратное повышение эффективности в сравнении с применяемыми ныне средствами.
"Заказы на систему уже выполняются, и развертывание должно начаться в этом году... Модернизация существенно повышает возможности операторов ПВО опознавать воздушные суда и передавать предупреждение с помощью (безвредных для зрения) лазеров на гораздо большее расстояние", - сказано в пресс-релизе.
В апреле завершилась полуторагодовая демонстрация прототипа, разработчик которого – компания Teleidoscope – получила контракт на 100 миллионов долларов.
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