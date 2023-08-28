https://ria.ru/20230828/pentagon-1892795365.html

Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном

Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном - РИА Новости, 28.08.2023

Пентагон будет применять ИИ для контроля неба над Вашингтоном

Американские военные будут контролировать воздушное пространство над столицей США Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта, сообщил Пентагон. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:48

2023-08-28T22:48

2023-08-28T22:50

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные будут контролировать воздушное пространство над столицей США Вашингтоном с помощью искусственного интеллекта, сообщил Пентагон. Кураторы проекта обещают, что использование ИИ в системе визуального опознания и предупреждения обеспечит десятикратное повышение эффективности в сравнении с применяемыми ныне средствами. "Заказы на систему уже выполняются, и развертывание должно начаться в этом году... Модернизация существенно повышает возможности операторов ПВО опознавать воздушные суда и передавать предупреждение с помощью (безвредных для зрения) лазеров на гораздо большее расстояние", - сказано в пресс-релизе. В апреле завершилась полуторагодовая демонстрация прототипа, разработчик которого – компания Teleidoscope – получила контракт на 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html

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в мире, технологии, вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша