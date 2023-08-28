https://ria.ru/20230828/panfilov-1892686349.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:58
2023-08-28T14:58
2023-08-28T15:05
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ленком
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова. Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - отмечает Путин. По словам президента, светлая п0амять о Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
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россия, магнитогорск, локарно, глеб панфилов, владимир путин, инна чурикова, театр наций, ленком, ленфильм, умер глеб панфилов
Россия, Магнитогорск, Локарно, Глеб Панфилов, Владимир Путин, Инна Чурикова, Театр наций, Ленком, Ленфильм, Умер Глеб Панфилов, Культура
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Путин: Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров