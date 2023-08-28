Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:58 28.08.2023 (обновлено: 15:05 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/panfilov-1892686349.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова - РИА Новости, 28.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:58
2023-08-28T15:05
россия
магнитогорск
локарно
глеб панфилов
владимир путин
инна чурикова
театр наций
ленком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871286618_0:34:2797:1607_1920x0_80_0_0_4d4f1935cf7eaac60b582e30115eb0ff.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова. Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - отмечает Путин. По словам президента, светлая п0амять о Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
россия
магнитогорск
локарно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871286618_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_e9d864e6837b8d8ddee03b9bbdff9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магнитогорск, локарно, глеб панфилов, владимир путин, инна чурикова, театр наций, ленком, ленфильм, умер глеб панфилов
Россия, Магнитогорск, Локарно, Глеб Панфилов, Владимир Путин, Инна Чурикова, Театр наций, Ленком, Ленфильм, Умер Глеб Панфилов, Культура
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова

Путин: Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер и сценарист Глеб Панфилов
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова. Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - отмечает Путин.
По словам президента, светлая п0амять о Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Биография Глеба Панфилова
26 августа, 22:18
 
КультураРоссияМагнитогорскЛокарноГлеб ПанфиловВладимир ПутинИнна ЧуриковаТеатр нацийЛенкомЛенфильмУмер Глеб Панфилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала