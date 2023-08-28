https://ria.ru/20230828/panfilov-1892686349.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова

Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова - РИА Новости, 28.08.2023

Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова

Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:58

2023-08-28T14:58

2023-08-28T15:05

россия

магнитогорск

локарно

глеб панфилов

владимир путин

инна чурикова

театр наций

ленком

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выражая слова соболезнования родным и близким Глеба Панфилова, отметил, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова. Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - отмечает Путин. По словам президента, светлая п0амять о Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

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