https://ria.ru/20230828/otstavka-1892739880.html

Премьер Эстонии не намерена уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Премьер Эстонии не намерена уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России - РИА Новости, 28.08.2023

Премьер Эстонии не намерена уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом ее мужа Арво Халлика в РФ, но вновь подтвердила, что не намерена... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:12

2023-08-28T18:12

2023-08-28T18:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом ее мужа Арво Халлика в РФ, но вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. "Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут необходимые голоса, и это их работа. Хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это. Эта моя позиция не изменилась", - сказала в понедельник Каллас порталу Delfi. Премьер отметила, что зарубежные СМИ освещают скандал довольно сдержанно и не столь категорично, как эстонские. "Остальной мир осуждает нарушение санкций, а в нашем случае этого сделано не было", - пояснила она. Муж Каллас Арво Халлик заявил на прошлой неделе, что продал все свои акции транспортной компании Stark Logistics и вышел из правления компании. По словам премьера, ее муж прекратил бизнес с Россией через месяц после начала военных действий. "Я считаю, что мой муж своими действиями, продав за цену бутерброда свою долю в предприятии, которое он строил годами, показал, что он действительно понимает суть претензий, и не словами, а действиями взял на себя ответственность", - сказала Каллас. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.

https://ria.ru/20230825/kallas-1892187036.html

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россия, эстония, кая каллас, евросоюз, в мире