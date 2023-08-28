https://ria.ru/20230828/otravlenie-1892643232.html
В Москве задержали фигурантов дела об отравлении людей шаурмой
В Москве задержали фигурантов дела об отравлении людей шаурмой - РИА Новости, 28.08.2023
В Москве задержали фигурантов дела об отравлении людей шаурмой
Правоохранительные органы задержали еще трех фигурантов уголовного дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курицей-гриль, сообщает... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:01
2023-08-28T13:01
2023-08-28T13:15
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще трех фигурантов уголовного дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курицей-гриль, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."Задержаны еще трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей на севере Москвы. Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции - замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания - "шаурмы", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша.По информации ведомства, директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик, в свою очередь, не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно.В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, уточняется в релизе.Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный.Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела. Им обоим вменяется "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", совершенное группой лиц. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html
https://ria.ru/20230818/delo-1890944318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве задержали фигурантов дела об отравлении людей шаурмой
В Москве задержали троих фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали еще трех фигурантов уголовного дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курицей-гриль, сообщает пресс-служба
прокуратуры Москвы.
"Задержаны еще трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей на севере Москвы. Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции - замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания - "шаурмы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша.
По информации ведомства, директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик, в свою очередь, не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно.
В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, уточняется в релизе.
Управление Роспотребнадзора
по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный.
Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела. Им обоим вменяется "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", совершенное группой лиц. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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