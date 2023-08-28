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Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии - РИА Новости, 28.08.2023
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18:34 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/oleni-1892749220.html
Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии
Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии - РИА Новости, 28.08.2023
Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии
Руководство заповедника "Пасвик" в Мурманской области рассчитывает, что федеральные структуры подключатся к решению конфликта, связанного с возмещением ущерба... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:34
2023-08-28T18:34
норвегия
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
кольский полуостров
в мире
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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Руководство заповедника "Пасвик" в Мурманской области рассчитывает, что федеральные структуры подключатся к решению конфликта, связанного с возмещением ущерба норвежской стороной от несанкционированного выпаса оленей на российской особо охраняемой природной территории, сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова. В июле Поликарпова говорила РИА Новости, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас частных оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (420 миллионов рублей). "Мы ждем реакции от российских органов власти — от МИД, Минприроды. Рассчитываем на поддержку. Они могут способствовать в решении этой проблемы. Мы обеспечиваем сохранение территории, но решения принимаются на федеральном уровне", - отметила Поликарпова. По ее словам, в ситуации с переходом оленей заповедник может лишь фиксировать нарушения, выгонять животных, просить возместить ущерб. Для этого сотрудники разработали уникальную методику подсчета, которая может быть использована на других территориях. "Мы не можем, например, присвоить оленей. По межправительственному соглашению 1977 года мы обязаны их вернуть. Но в нынешней ситуации, может быть, есть смысл правительству РФ пересмотреть подходы нашей страны к исполнению этого соглашения. Если погранслужба и заповедник получат полномочия что-то сделать с оленями, например, передать саамам Кольского полуострова, это было бы хорошим уроком норвежской стороне", - отмечает директор "Пасвика". Она пояснила, что родившиеся на территории России от норвежских важенок оленята – бывает и такое – постепенно дичают, убегают из заповедника, пасутся здесь. Но зимой, когда заходит новое стадо из Норвегии, оленята прибиваются к нему и возвращаются вместе со всеми в королевство. На судебные тяжбы с Норвегией у "Пасвика" нет средств, руководство надеется решить дело за столом переговоров. "Это не мой личный интерес, а интересы госучреждения, этим кто-то должен заниматься на правительственном уровне. Мы готовы собирать информацию, консультировать и так далее, но нам очень нужна федеральная поддержка. Это дело чести для страны и сохранности заповедной территории", - убеждена директор "Пасвика".
https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html
https://ria.ru/20230828/oleni-1892735734.html
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норвегия, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), кольский полуостров, в мире
Норвегия, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Кольский полуостров, В мире
Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии

Мурманский заповедник попросил власти помочь в ситуации с норвежскими оленями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОлень
Олень - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Олень. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Руководство заповедника "Пасвик" в Мурманской области рассчитывает, что федеральные структуры подключатся к решению конфликта, связанного с возмещением ущерба норвежской стороной от несанкционированного выпаса оленей на российской особо охраняемой природной территории, сообщила РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова.
В июле Поликарпова говорила РИА Новости, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас частных оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (420 миллионов рублей).
Олень - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Норвегии оленей казнили за переход границы с Россией
27 августа, 08:00
"Мы ждем реакции от российских органов власти — от МИД, Минприроды. Рассчитываем на поддержку. Они могут способствовать в решении этой проблемы. Мы обеспечиваем сохранение территории, но решения принимаются на федеральном уровне", - отметила Поликарпова.
По ее словам, в ситуации с переходом оленей заповедник может лишь фиксировать нарушения, выгонять животных, просить возместить ущерб. Для этого сотрудники разработали уникальную методику подсчета, которая может быть использована на других территориях.
"Мы не можем, например, присвоить оленей. По межправительственному соглашению 1977 года мы обязаны их вернуть. Но в нынешней ситуации, может быть, есть смысл правительству РФ пересмотреть подходы нашей страны к исполнению этого соглашения. Если погранслужба и заповедник получат полномочия что-то сделать с оленями, например, передать саамам Кольского полуострова, это было бы хорошим уроком норвежской стороне", - отмечает директор "Пасвика". Она пояснила, что родившиеся на территории России от норвежских важенок оленята – бывает и такое – постепенно дичают, убегают из заповедника, пасутся здесь. Но зимой, когда заходит новое стадо из Норвегии, оленята прибиваются к нему и возвращаются вместе со всеми в королевство.
На судебные тяжбы с Норвегией у "Пасвика" нет средств, руководство надеется решить дело за столом переговоров. "Это не мой личный интерес, а интересы госучреждения, этим кто-то должен заниматься на правительственном уровне. Мы готовы собирать информацию, консультировать и так далее, но нам очень нужна федеральная поддержка. Это дело чести для страны и сохранности заповедной территории", - убеждена директор "Пасвика".
Заповедник Пасвик - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В заповеднике рассказали, как считали норвежских оленей, нанесших ущерб
Вчера, 17:56
 
НорвегияРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Кольский полуостровВ мире
 
 
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