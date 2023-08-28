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Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.08.2023
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17:21 28.08.2023 (обновлено: 17:41 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.08.2023
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана
Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:21
2023-08-28T17:41
россия
ереван
армения
никол пашинян
мария захарова
армен григорян
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете". В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки этого вопроса. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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россия, ереван, армения, никол пашинян, мария захарова, армен григорян, одкб
Россия, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Мария Захарова, Армен Григорян, ОДКБ
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

В Совбезе предложили развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома в Нагорном Карабахе
Вид на дома в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете".
В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки этого вопроса.
При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.
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РоссияЕреванАрменияНикол ПашинянМария ЗахароваАрмен ГригорянОДКБ
 
 
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