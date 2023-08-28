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Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.08.2023

Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана

Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:21

2023-08-28T17:21

2023-08-28T17:41

россия

ереван

армения

никол пашинян

мария захарова

армен григорян

одкб

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете". В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки этого вопроса. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

россия

ереван

армения

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россия, ереван, армения, никол пашинян, мария захарова, армен григорян, одкб