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Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 28.08.2023
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана
Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:21
2023-08-28T17:21
2023-08-28T17:41
россия
ереван
армения
никол пашинян
мария захарова
армен григорян
одкб
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете". В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки этого вопроса. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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россия, ереван, армения, никол пашинян, мария захарова, армен григорян, одкб
Россия, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Мария Захарова, Армен Григорян, ОДКБ
Россия предложила развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана
В Совбезе предложили развернуть миссию ОДКБ на границе Армении и Азербайджана