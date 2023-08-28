https://ria.ru/20230828/obuchenie-1892600520.html

Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении военных ВСУ

Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении военных ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023

Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении военных ВСУ

Немецкие, голландские и датские офицеры, собравшиеся в Германии для обучения украинских военных, "не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:58

2023-08-28T08:58

2023-08-28T13:45

в мире

германия

киев

нидерланды

евросоюз

f-16

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Немецкие, голландские и датские офицеры, собравшиеся в Германии для обучения украинских военных, "не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой", пишет газета Financial Times."Переводчики — проблема номер один", — приводит издание слова бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который руководит учебной миссией.Отмечается, что специалистов предоставляет как украинская сторона, так и западные страны, однако у них всех возникают проблемы с профессиональным переводом."Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте. <...> Слов, которые никто не использует в повседневной жизни", — добавил Бонн. Financial Times отмечает, что проблема со знанием языка встречается не только на обучении в Германии, но и в Дании, где около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230828/oruzhie-1892605954.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

германия

киев

нидерланды

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, киев, нидерланды, евросоюз, f-16