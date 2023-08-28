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При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892793844.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина
При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 28.08.2023
При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:29
2023-08-28T22:29
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в понедельник. "При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в понедельник.
"При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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