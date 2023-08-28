https://ria.ru/20230828/obstrel-1892793844.html

При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина

При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 28.08.2023

При обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:29

2023-08-28T22:29

2023-08-28T22:29

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в понедельник. "При обстреле Петровского района по улице Республиканской погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем телеграм-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892614975.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)