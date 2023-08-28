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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892788527.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:26
2023-08-28T21:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ведомство также сообщило, что в 19.20 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 19.25 и 19.40 обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка семью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. По Киевскому району в 20.45 и 20.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ведомство также сообщило, что в 19.20 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 19.25 и 19.40 обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка семью снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
По Киевскому району в 20.45 и 20.50 было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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