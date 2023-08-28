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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 18.33 выпустили восемь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:46
2023-08-28T18:46
2023-08-28T18:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.33 выпустили восемь ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). " Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.33 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО