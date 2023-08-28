Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892626383.html
ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"
ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:36
2023-08-28T11:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за воскресенье, 27 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 115, в том числе одно взрывное устройстве было сброшено с дрона. Интенсивность обстрелов региона остается высокой, днем ранее по семи районам области было выпущено около 150 боеприпасов. По словам губернатора, за 27 августа в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 4, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 7 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе окраины хуторов Старый и Плотвянка обстреляли 36 раз из миномета. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
https://ria.ru/20230826/ataka-1892399599.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"

Гладков: украинские войска за сутки 24 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за воскресенье, 27 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 115, в том числе одно взрывное устройстве было сброшено с дрона.
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
23 августа, 09:26
Интенсивность обстрелов региона остается высокой, днем ранее по семи районам области было выпущено около 150 боеприпасов. По словам губернатора, за 27 августа в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области.
«
"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 4, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 7 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе окраины хуторов Старый и Плотвянка обстреляли 36 раз из миномета.
«
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Минобороны рассказали о попытке атаки Белгородской области беспилотником
26 августа, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала