ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"
Гладков: украинские войска за сутки 24 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за воскресенье, 27 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 115, в том числе одно взрывное устройстве было сброшено с дрона.
Интенсивность обстрелов региона остается высокой, днем ранее по семи районам области было выпущено около 150 боеприпасов. По словам губернатора, за 27 августа в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области.
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"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 4, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 7 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе окраины хуторов Старый и Плотвянка обстреляли 36 раз из миномета.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.