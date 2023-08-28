https://ria.ru/20230828/obstrel-1892626383.html

ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"

ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 28.08.2023

ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли пункт пропуска "Шебекино"

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:36

2023-08-28T11:36

2023-08-28T11:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 20 снарядов из нескольких видов вооружений по автомобильному пункту пропуска "Шебекино", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе за воскресенье, 27 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 115, в том числе одно взрывное устройстве было сброшено с дрона. Интенсивность обстрелов региона остается высокой, днем ранее по семи районам области было выпущено около 150 боеприпасов. По словам губернатора, за 27 августа в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 4, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 7 артиллерийских снарядов и 5 гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе окраины хуторов Старый и Плотвянка обстреляли 36 раз из миномета. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

https://ria.ru/20230826/ataka-1892399599.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия