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Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/obstrel-1892610651.html
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.08.2023
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив за один час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:26
2023-08-28T10:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив за один час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 9.00 до 9.50 выпустили еще 12 снарядов по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам города. Кроме того, в 9.20 было обстреляно село Луганское четырьмя снарядами указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили за час 19 натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив за один час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08:55 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что с 9.00 до 9.50 выпустили еще 12 снарядов по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам города. Кроме того, в 9.20 было обстреляно село Луганское четырьмя снарядами указанного калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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