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В Полтавской области повредили промышленный объект - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 28.08.2023 (обновлено: 10:27 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/obekt-1892597105.html
В Полтавской области повредили промышленный объект
В Полтавской области повредили промышленный объект - РИА Новости, 28.08.2023
В Полтавской области повредили промышленный объект
Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T07:55
2023-08-28T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. "Есть попадание в промышленный объект", — говорится в публикации.Позднее Лунин уточнил, что разрушен производственный цех. Минувшей ночью в большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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полтавская область
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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Полтавской области повредили промышленный объект

Глава Полтавской ОВА Лунин: в области повредили промышленный объект

© Фото : Полтавская ОВАПоследствия удара по промышленному объекту в Полтавской области
Последствия удара по промышленному объекту в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Полтавская ОВА
Последствия удара по промышленному объекту в Полтавской области
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.
"Есть попадание в промышленный объект", — говорится в публикации.
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Позднее Лунин уточнил, что разрушен производственный цех.
Минувшей ночью в большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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