https://ria.ru/20230828/obekt-1892597105.html

В Полтавской области повредили промышленный объект

В Полтавской области повредили промышленный объект - РИА Новости, 28.08.2023

В Полтавской области повредили промышленный объект

Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:55

2023-08-28T07:55

2023-08-28T10:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. "Есть попадание в промышленный объект", — говорится в публикации.Позднее Лунин уточнил, что разрушен производственный цех. Минувшей ночью в большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230828/blindazh-1892594694.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф