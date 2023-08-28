https://ria.ru/20230828/obekt-1892597105.html
В Полтавской области повредили промышленный объект
В Полтавской области повредили промышленный объект - РИА Новости, 28.08.2023
В Полтавской области повредили промышленный объект
Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T07:55
2023-08-28T07:55
2023-08-28T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892610337_0:269:960:809_1920x0_80_0_0_beed91b9a75aab3132d27033266985e8.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале. "Есть попадание в промышленный объект", — говорится в публикации.Позднее Лунин уточнил, что разрушен производственный цех. Минувшей ночью в большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230828/blindazh-1892594694.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892610337_0:179:960:899_1920x0_80_0_0_12cc36975264c34c7ce479fedfeb6a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Полтавской области повредили промышленный объект
Глава Полтавской ОВА Лунин: в области повредили промышленный объект