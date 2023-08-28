https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html
В Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных
В Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных - РИА Новости, 28.08.2023
В Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных
Около двадцати тысяч жителей Нигера вышли на демонстрацию с требованием вывести французских военнослужащих с территории страны, сообщила радиостанция RFI. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:09
2023-08-28T18:09
2023-08-28T18:38
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
франция
ниамей
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около двадцати тысяч жителей Нигера вышли на демонстрацию с требованием вывести французских военнослужащих с территории страны, сообщила радиостанция RFI."Также около двадцати тысяч человек в субботу провели митинг на стадионе имени Сейни Кунче в поддержку новых военных правителей страны и с требованием вывести французских военных", — говорится в публикации.По данным радиостанции, на выходных тысячи демонстрантов собрались у военной базы французских сил в Ниамей. В воскресенье с рассвета жители Нигера участвовали в акции возле столичного аэропорта.В пятницу МИД Нигера решил лишить агремана посла Франции Сильвена Итте и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже заявили, что приняли просьбу к сведению, отметив, что у мятежников нет соответствующих полномочий.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230828/niger-1892629865.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, франция, ниамей
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Франция, Ниамей
В Нигере прошла демонстрация против присутствия французских военных
В Нигере 20 тыс человек вышли на демонстрацию против присутствия военных Франции