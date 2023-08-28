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Макрон осудил попытки США установить отношения с мятежниками в Нигере - РИА Новости, 28.08.2023
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15:13 28.08.2023 (обновлено: 15:30 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/niger-1892689879.html
Макрон осудил попытки США установить отношения с мятежниками в Нигере
Макрон осудил попытки США установить отношения с мятежниками в Нигере - РИА Новости, 28.08.2023
Макрон осудил попытки США установить отношения с мятежниками в Нигере
Франция осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать президента Мохамеда Базума, а также... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:13
2023-08-28T15:30
в мире
нигер
франция
эммануэль макрон
мохамед базум
виктория нуланд
сша
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Франция осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать президента Мохамеда Базума, а также дипломатические и военные усилия ЭКОВАС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник."Я слышу, часто от других столиц, что Франция слишком вовлечена в поддержку президента Базума. Но что мы будет делать, если такой переворот произойдет в Румынии или Болгарии? Мы скажем: "Нам предложили премьер-министра, мы будем с ним работать", это ли – верная политика? Нам говорят: "Не надо идти до конца, это не наша страна". Это неприемлемо", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.Он подтвердил, что Франция продолжит поддерживать президента Базума и не признает власть мятежников."От Вашингтона и других столиц я слышу: "не надо вовлекаться, это становится опасным". Нет, наша позиция должна быть ясной и последовательной, иначе в какой африканской столице будут слушать, что мы выступаем за политику партнерства?" - сказал он.Макрон также отметил, что поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию кризиса в Нигере."Мы поддерживаем дипломатические, а также военные усилия ЭКОВАС, когда такое решение будет принято", - сказал он.Макрон также подтвердил, что посол республики останется в Ниамее и продолжит выполнять свои функции, несмотря на требования мятежников выслать его из страны."Франция не допустит ни патернализма, ни слабости (в Сахеле), иначе нас нигде не останется", - добавил Макрон.Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна вскоре прибыть в Ниамей.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230828/niger-1892629865.html
https://ria.ru/20230827/niger-1892545670.html
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в мире, нигер, франция, эммануэль макрон, мохамед базум, виктория нуланд, сша
В мире, Нигер, Франция, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум, Виктория Нуланд, США
Макрон осудил попытки США установить отношения с мятежниками в Нигере

Макрон осудил попытки западных стран установить отношения с мятежниками в Нигере

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Франция осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать президента Мохамеда Базума, а также дипломатические и военные усилия ЭКОВАС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник.
"Я слышу, часто от других столиц, что Франция слишком вовлечена в поддержку президента Базума. Но что мы будет делать, если такой переворот произойдет в Румынии или Болгарии? Мы скажем: "Нам предложили премьер-министра, мы будем с ним работать", это ли – верная политика? Нам говорят: "Не надо идти до конца, это не наша страна". Это неприемлемо", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
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В Нигере призвали отключить свет и воду в посольстве Франции
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Он подтвердил, что Франция продолжит поддерживать президента Базума и не признает власть мятежников.
"От Вашингтона и других столиц я слышу: "не надо вовлекаться, это становится опасным". Нет, наша позиция должна быть ясной и последовательной, иначе в какой африканской столице будут слушать, что мы выступаем за политику партнерства?" - сказал он.
Макрон также отметил, что поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию кризиса в Нигере.
"Мы поддерживаем дипломатические, а также военные усилия ЭКОВАС, когда такое решение будет принято", - сказал он.
Макрон также подтвердил, что посол республики останется в Ниамее и продолжит выполнять свои функции, несмотря на требования мятежников выслать его из страны.
"Франция не допустит ни патернализма, ни слабости (в Сахеле), иначе нас нигде не останется", - добавил Макрон.
Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна вскоре прибыть в Ниамей.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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Вчера, 17:32
 
В миреНигерФранцияЭммануэль МакронМохамед БазумВиктория НуландСША
 
 
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