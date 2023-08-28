https://ria.ru/20230828/niger-1892640169.html

В Нигерии назвали интервенцию в Нигер крайней мерой

В Нигерии назвали интервенцию в Нигер крайней мерой - РИА Новости, 28.08.2023

В Нигерии назвали интервенцию в Нигер крайней мерой

Военное вторжение в Нигер со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является крайней мерой для восстановления конституционного порядка РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:48

2023-08-28T12:48

2023-08-28T12:48

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переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военное вторжение в Нигер со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является крайней мерой для восстановления конституционного порядка в стране, а не следующим шагом, заявил пресс-секретарь президента Нигерии Аджури Нгелале в эфире телеканала Channels Television."Позиция заключается в том, что военная интервенция (ЭКОВАС - ред.) не то, к чему мы стремимся со всех ног. Не будет такого, что завтра утром мы проснемся и объявим войну соседнему государству. Это то, что остается на столе как крайняя мера. Президент (Нигерии Бола Тинубу - ред.) согласен, что это крайняя мера, а не следующий шаг", - рассказал Нгелале. При этом пресс-секретарь президента Нигерии отметил, что страны ЭКОВАС намерены любыми средствами восстановить конституционный порядок в Нигере. "Все лидеры стран (ЭКОВАС - ред.) согласны, их консенсус, общая позиция состоит в том, что все опции должны оставаться на столе, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере", - добавил Нгелале. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, нигерия, переворот в нигере — 2023