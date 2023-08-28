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Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО - РИА Новости, 28.08.2023
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23:53 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/nato-1892800003.html
Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО
Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО - РИА Новости, 28.08.2023
Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО
Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:53
2023-08-28T23:53
в мире
олимпийские игры
швеция
венгрия
петер сийярто
финляндия
золтан ковач
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. "Венгерское правительство уже давно выполнило свою "домашнюю работу" в отношении шведской заявки в НАТО, поскольку еще в прошлом году представило документ о ратификации (членства) Швеции в парламент, на пленарной сессии, начинающейся осенью, может быть принято решение, когда состоится голосование по этой теме", - приводит слова Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World агентство MTI. Он отметил, что при этом "до сих пор не удалось урегулировать спорные вопросы со Стокгольмом", и выразил сожаление, что Будапешт стал "мишенью и жертвой этого международного политического дискурса, который определяется критикой и вердиктами и используется для вмешательства во внутриполитическую жизнь Венгрии". Сийярто также напомнил, что Венгрия не станет препятствовать членству Швеции в НАТО и ведет постоянные консультации по этому вопросу с властями Турции. "Как союзник по НАТО Венгрия учитывает интересы и позицию Турции, поскольку военно-оборонный альянс должен строиться на доверии", - добавил он. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
https://ria.ru/20230825/briks-1892230938.html
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в мире, олимпийские игры, швеция, венгрия, петер сийярто, финляндия, золтан ковач, виктор орбан, нато
В мире, Олимпийские игры, Швеция, Венгрия, Петер Сийярто, Финляндия, Золтан Ковач, Виктор Орбан, НАТО
Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО

Глава МИД Венгрии: спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО еще не решены

© AP Photo / Virginia MayoЗданиЕ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
ЗданиЕ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
ЗданиЕ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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"Венгерское правительство уже давно выполнило свою "домашнюю работу" в отношении шведской заявки в НАТО, поскольку еще в прошлом году представило документ о ратификации (членства) Швеции в парламент, на пленарной сессии, начинающейся осенью, может быть принято решение, когда состоится голосование по этой теме", - приводит слова Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World агентство MTI.
Он отметил, что при этом "до сих пор не удалось урегулировать спорные вопросы со Стокгольмом", и выразил сожаление, что Будапешт стал "мишенью и жертвой этого международного политического дискурса, который определяется критикой и вердиктами и используется для вмешательства во внутриполитическую жизнь Венгрии".
Сийярто также напомнил, что Венгрия не станет препятствовать членству Швеции в НАТО и ведет постоянные консультации по этому вопросу с властями Турции.
"Как союзник по НАТО Венгрия учитывает интересы и позицию Турции, поскольку военно-оборонный альянс должен строиться на доверии", - добавил он.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
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В миреОлимпийские игрыШвецияВенгрияПетер СийяртоФинляндияЗолтан КовачВиктор ОрбанНАТО
 
 
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