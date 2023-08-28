Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО
Глава МИД Венгрии: спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО еще не решены
© AP Photo / Virginia MayoЗданиЕ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ЗданиЕ штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгерское правительство уже давно выполнило свою "домашнюю работу" в отношении шведской заявки в НАТО, поскольку еще в прошлом году представило документ о ратификации (членства) Швеции в парламент, на пленарной сессии, начинающейся осенью, может быть принято решение, когда состоится голосование по этой теме", - приводит слова Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World агентство MTI.
Он отметил, что при этом "до сих пор не удалось урегулировать спорные вопросы со Стокгольмом", и выразил сожаление, что Будапешт стал "мишенью и жертвой этого международного политического дискурса, который определяется критикой и вердиктами и используется для вмешательства во внутриполитическую жизнь Венгрии".
Сийярто также напомнил, что Венгрия не станет препятствовать членству Швеции в НАТО и ведет постоянные консультации по этому вопросу с властями Турции.
"Как союзник по НАТО Венгрия учитывает интересы и позицию Турции, поскольку военно-оборонный альянс должен строиться на доверии", - добавил он.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.