https://ria.ru/20230828/nato-1892800003.html

Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО

Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО - РИА Новости, 28.08.2023

Венгрия пока не решила спорные вопросы со Швецией по вступлению в НАТО

Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T23:53

2023-08-28T23:53

2023-08-28T23:53

в мире

олимпийские игры

швеция

венгрия

петер сийярто

финляндия

золтан ковач

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862655914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c3f90f0c824f07473a70b0c807a60bb.jpg

БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгрии пока не удалось решить со Швецией спорные вопросы, связанные со вступлением в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. "Венгерское правительство уже давно выполнило свою "домашнюю работу" в отношении шведской заявки в НАТО, поскольку еще в прошлом году представило документ о ратификации (членства) Швеции в парламент, на пленарной сессии, начинающейся осенью, может быть принято решение, когда состоится голосование по этой теме", - приводит слова Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World агентство MTI. Он отметил, что при этом "до сих пор не удалось урегулировать спорные вопросы со Стокгольмом", и выразил сожаление, что Будапешт стал "мишенью и жертвой этого международного политического дискурса, который определяется критикой и вердиктами и используется для вмешательства во внутриполитическую жизнь Венгрии". Сийярто также напомнил, что Венгрия не станет препятствовать членству Швеции в НАТО и ведет постоянные консультации по этому вопросу с властями Турции. "Как союзник по НАТО Венгрия учитывает интересы и позицию Турции, поскольку военно-оборонный альянс должен строиться на доверии", - добавил он. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.

https://ria.ru/20230825/briks-1892230938.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892376095.html

швеция

венгрия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олимпийские игры, швеция, венгрия, петер сийярто, финляндия, золтан ковач, виктор орбан, нато