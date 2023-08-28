https://ria.ru/20230828/napadenie-1892675731.html

"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился

"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился - РИА Новости, 28.08.2023

"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился

Мужчина, избивший в Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera и задержанный через несколько дней в Карелии, признал вину и принес извинения потерпевшей,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:27

2023-08-28T14:27

2023-08-28T14:28

происшествия

санкт-петербург

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Мужчина, избивший в Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera и задержанный через несколько дней в Карелии, признал вину и принес извинения потерпевшей, заявив при этом, что был настолько пьян, что не помнит, зачем он напал на девушку. "Вину признаю полностью, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшей", - сказал задержанный на видео от МВД России. Отвечая на вопросы полиции, он поведал, что "был в сильном алкогольном опьянении". "Не могу сказать, почему, плохо помню ситуацию", - добавил подозреваемый. Мужчину задержали в Петрозаводске и доставили в Петербург. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Ранее полиция Петербурга сообщила о розыске напавшего на корреспондента Al Jazeera из Палестины Ранию Дриди у здания бизнес-центра на Зольной улице. Журналистка рассказала, что неизвестный мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. Произошло это, по ее словам, около дома 15 по улице Зольная - здания, известного как "ЧВК Вагнер центр". Местные СМИ сообщали, что журналистку Ранию Дриди с места происшествия госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20230812/ugroza-1889659101.html

санкт-петербург

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, петрозаводск