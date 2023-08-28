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"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился
"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился - РИА Новости, 28.08.2023
"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился
Мужчина, избивший в Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera и задержанный через несколько дней в Карелии, признал вину и принес извинения потерпевшей,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:27
2023-08-28T14:27
2023-08-28T14:28
происшествия
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петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Мужчина, избивший в Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera и задержанный через несколько дней в Карелии, признал вину и принес извинения потерпевшей, заявив при этом, что был настолько пьян, что не помнит, зачем он напал на девушку. "Вину признаю полностью, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшей", - сказал задержанный на видео от МВД России. Отвечая на вопросы полиции, он поведал, что "был в сильном алкогольном опьянении". "Не могу сказать, почему, плохо помню ситуацию", - добавил подозреваемый. Мужчину задержали в Петрозаводске и доставили в Петербург. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Ранее полиция Петербурга сообщила о розыске напавшего на корреспондента Al Jazeera из Палестины Ранию Дриди у здания бизнес-центра на Зольной улице. Журналистка рассказала, что неизвестный мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. Произошло это, по ее словам, около дома 15 по улице Зольная - здания, известного как "ЧВК Вагнер центр". Местные СМИ сообщали, что журналистку Ранию Дриди с места происшествия госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, петрозаводск
Происшествия, Санкт-Петербург, Петрозаводск
"Был сильно пьян". Избивший журналистку в Петербурге мужчина извинился
Избивший журналистку Al Jazeera в Петербурге мужчина раскаялся и извинился
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Мужчина, избивший в Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera и задержанный через несколько дней в Карелии, признал вину и принес извинения потерпевшей, заявив при этом, что был настолько пьян, что не помнит, зачем он напал на девушку.
«
"Вину признаю полностью, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшей", - сказал задержанный на видео от МВД России.
Отвечая на вопросы полиции, он поведал, что "был в сильном алкогольном опьянении". "Не могу сказать, почему, плохо помню ситуацию", - добавил подозреваемый.
Мужчину задержали в Петрозаводске
и доставили в Петербург. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
Ранее полиция Петербурга сообщила о розыске напавшего на корреспондента Al Jazeera из Палестины
Ранию Дриди у здания бизнес-центра на Зольной улице. Журналистка рассказала, что неизвестный мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. Произошло это, по ее словам, около дома 15 по улице Зольная - здания, известного как "ЧВК Вагнер центр".
Местные СМИ сообщали, что журналистку Ранию Дриди с места происшествия госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.
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