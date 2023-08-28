https://ria.ru/20230828/murmansk-1892701822.html

Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой

Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой - РИА Новости, 28.08.2023

Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой

Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:45

2023-08-28T15:45

2023-08-28T15:45

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают проблему на федеральном уровне, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве. "Наблюдается серьезный рост стоимости мазута. Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - отметил Чибис. Также глава региона сообщил, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона уже готово более шести тысяч единиц жилого фонда, 91 котельная и 7,8 тысячи километров инженерных сетей. "Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учетом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций", - подчеркнул Чибис. Мурманская область – один из немногих регионов России, который использует мазут для отопления. В планах ближайших лет – газификация региона, соглашение о намерениях с компанией "Газпром" было подписано на ПМЭФ-2023. Решение о начале проектирования строительства магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" было принято в сентябре прошлого года. Предполагается, что протяженность газопровода составит 1367 километров.

https://ria.ru/20230616/zapolyare-1878564874.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, андрей чибис