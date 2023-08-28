https://ria.ru/20230828/murmansk-1892701822.html
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой - РИА Новости, 28.08.2023
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой
Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:45
2023-08-28T15:45
2023-08-28T15:45
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают проблему на федеральном уровне, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве. "Наблюдается серьезный рост стоимости мазута. Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - отметил Чибис. Также глава региона сообщил, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона уже готово более шести тысяч единиц жилого фонда, 91 котельная и 7,8 тысячи километров инженерных сетей. "Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учетом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций", - подчеркнул Чибис. Мурманская область – один из немногих регионов России, который использует мазут для отопления. В планах ближайших лет – газификация региона, соглашение о намерениях с компанией "Газпром" было подписано на ПМЭФ-2023. Решение о начале проектирования строительства магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" было принято в сентябре прошлого года. Предполагается, что протяженность газопровода составит 1367 километров.
https://ria.ru/20230616/zapolyare-1878564874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой
Губернатор Чибис назвал рост стоимости мазута для отопления серьезной проблемой
МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают проблему на федеральном уровне, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.
«
"Наблюдается серьезный рост стоимости мазута. Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - отметил Чибис.
Также глава региона сообщил, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона уже готово более шести тысяч единиц жилого фонда, 91 котельная и 7,8 тысячи километров инженерных сетей.
«
"Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учетом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций", - подчеркнул Чибис.
Мурманская область – один из немногих регионов России, который использует мазут для отопления. В планах ближайших лет – газификация региона, соглашение о намерениях с компанией "Газпром" было подписано на ПМЭФ-2023.
Решение о начале проектирования строительства магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" было принято в сентябре прошлого года. Предполагается, что протяженность газопровода составит 1367 километров.
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья