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Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой - РИА Новости, 28.08.2023
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Мурманская область
 
15:45 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/murmansk-1892701822.html
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой - РИА Новости, 28.08.2023
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой
Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:45
2023-08-28T15:45
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают проблему на федеральном уровне, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве. "Наблюдается серьезный рост стоимости мазута. Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - отметил Чибис. Также глава региона сообщил, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона уже готово более шести тысяч единиц жилого фонда, 91 котельная и 7,8 тысячи километров инженерных сетей. "Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учетом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций", - подчеркнул Чибис. Мурманская область – один из немногих регионов России, который использует мазут для отопления. В планах ближайших лет – газификация региона, соглашение о намерениях с компанией "Газпром" было подписано на ПМЭФ-2023. Решение о начале проектирования строительства магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" было принято в сентябре прошлого года. Предполагается, что протяженность газопровода составит 1367 километров.
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис
Мурманские власти назвали удорожание топочного мазута серьезной проблемой

Губернатор Чибис назвал рост стоимости мазута для отопления серьезной проблемой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области считают одной из серьезных проблем значительный рост стоимости мазута, на котором работает большинство котельных региона, и обсуждают проблему на федеральном уровне, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.
«
"Наблюдается серьезный рост стоимости мазута. Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным", - отметил Чибис.
Также глава региона сообщил, что на сегодняшний день к началу отопительного сезона уже готово более шести тысяч единиц жилого фонда, 91 котельная и 7,8 тысячи километров инженерных сетей.
«
"Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учетом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций", - подчеркнул Чибис.
Мурманская область – один из немногих регионов России, который использует мазут для отопления. В планах ближайших лет – газификация региона, соглашение о намерениях с компанией "Газпром" было подписано на ПМЭФ-2023.
Решение о начале проектирования строительства магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" было принято в сентябре прошлого года. Предполагается, что протяженность газопровода составит 1367 километров.
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