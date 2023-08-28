https://ria.ru/20230828/moshenniki-1892608995.html
Россиян предупредили о новой схеме обмана
Россиян предупредили о новой схеме обмана - РИА Новости, 28.08.2023
Россиян предупредили о новой схеме обмана
Мошенники стали использовать схему, позволяющую похитить деньги сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:10
2023-08-28T10:10
2023-08-28T14:54
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники стали использовать схему, позволяющую похитить деньги сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка."Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова.Схема состоит из нескольких этапов. Сначала телефонные мошенники сообщают клиенту, что недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и вывести деньги, а затем пытаются убедить его в том, что для сохранения средств нужно "исчерпать кредитный потенциал" — опять же взять заем, сумму которого вместе с личными накоплениями потребуется перевести на "безопасный счет".После того. как жертва перевела средства мошенникам, ее опрашивают о родственниках, которым, как утверждается, "тоже может угрожать опасность". По словам Кузнецова, другие члены семьи могут довериться обманутому родственнику и "потерять критичность восприятия". Руководитель Сбера подчеркнул, что потерять можно как свои, так и заемные средства.В банке напомнили, никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные родственников, а если возникают сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка.
https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия
Технологии, Сбербанк России, Станислав Кузнецов, Россия
Россиян предупредили о новой схеме обмана
Сбер рассказал о схеме обмана россиян с использованием данных их родственников
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники стали использовать схему, позволяющую похитить деньги сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка.
«
"Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова.
Схема состоит из нескольких этапов. Сначала телефонные мошенники сообщают клиенту, что недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и вывести деньги, а затем пытаются убедить его в том, что для сохранения средств нужно "исчерпать кредитный потенциал" — опять же взять заем, сумму которого вместе с личными накоплениями потребуется перевести на "безопасный счет".
После того. как жертва перевела средства мошенникам, ее опрашивают о родственниках, которым, как утверждается, "тоже может угрожать опасность". По словам Кузнецова, другие члены семьи могут довериться обманутому родственнику и "потерять критичность восприятия".
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Руководитель Сбера подчеркнул, что потерять можно как свои, так и заемные средства.
В банке напомнили, никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные родственников, а если возникают сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка.
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