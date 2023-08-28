https://ria.ru/20230828/moshenniki-1892608995.html

Россиян предупредили о новой схеме обмана

Россиян предупредили о новой схеме обмана - РИА Новости, 28.08.2023

Россиян предупредили о новой схеме обмана

Мошенники стали использовать схему, позволяющую похитить деньги сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:10

2023-08-28T10:10

2023-08-28T14:54

технологии

сбербанк россии

станислав кузнецов

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники стали использовать схему, позволяющую похитить деньги сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями, сообщила пресс-служба Сбербанка."Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова.Схема состоит из нескольких этапов. Сначала телефонные мошенники сообщают клиенту, что недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и вывести деньги, а затем пытаются убедить его в том, что для сохранения средств нужно "исчерпать кредитный потенциал" — опять же взять заем, сумму которого вместе с личными накоплениями потребуется перевести на "безопасный счет".После того. как жертва перевела средства мошенникам, ее опрашивают о родственниках, которым, как утверждается, "тоже может угрожать опасность". По словам Кузнецова, другие члены семьи могут довериться обманутому родственнику и "потерять критичность восприятия". Руководитель Сбера подчеркнул, что потерять можно как свои, так и заемные средства.В банке напомнили, никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные родственников, а если возникают сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка.

https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html

https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия