https://ria.ru/20230828/monastyr-1892657722.html
Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры
Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры - РИА Новости, 28.08.2023
Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры
Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:35
2023-08-28T13:35
2023-08-28T13:35
религия
религия
псковская область
владимир путин
михаил ведерников
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры, приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников. "Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры. Он хранил цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия. Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории", – говорится в президентском поздравлении. В день празднования 550-летия монастыря при обители откроется филиал Русского музея – Картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова). В ее экспозиции будут представлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников из коллекции покойного наместника. Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Псково-Печерский монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества был единственным в России никогда не закрывавшимся монастырем. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, и начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество: тысячи людей со всей России и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим другим. В Престольный праздник обители – Успение Пресвятой Богородицы – будет совершена Божественная литургия и крестный ход вокруг стен монастыря.
https://ria.ru/20230823/uspenie-1891559244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, псковская область, владимир путин, михаил ведерников, русская православная церковь
Религия, Религия, Псковская область, Владимир Путин, Михаил Ведерников, Русская православная церковь
Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры
Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры и жемчужиной зодчества
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры, приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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"Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры. Он хранил цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия. Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории", – говорится в президентском поздравлении.
В день празднования 550-летия монастыря при обители откроется филиал Русского музея – Картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова). В ее экспозиции будут представлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников из коллекции покойного наместника.
Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Псково-Печерский монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества был единственным в России никогда не закрывавшимся монастырем. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, и начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество: тысячи людей со всей России и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим другим.
В Престольный праздник обители – Успение Пресвятой Богородицы – будет совершена Божественная литургия и крестный ход вокруг стен монастыря.
Успение Богородицы в 2023 году: история и традиции праздника