https://ria.ru/20230828/moldavia-1892742054.html

Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон

Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 28.08.2023

Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон

Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:22

2023-08-28T18:22

2023-08-28T18:22

религия

молдавия

кишинев

россия

владимир воронин

игорь додон

румынская православная церковь

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и изгнание из них монахов, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. "При помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество. Примером является решение Апелляционной палаты Кишинева от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между министерством культуры республики и Православной церковью Молдовы. Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у Церкви и изгнание оттуда монахов", - написал Додон. По его словам, вмешательство государственных чиновников, политиков и журналистов в дела церкви недопустимо, как и проведение в столице республики так называемых "маршей гордости", под усиленным кордоном полиции. "Такой охраны не удостаивается ни один честный гражданин нашей страны. Тем более неприемлемо, когда зарубежные послы возглавляют эти шествия и вывешивают на зданиях своих посольств символику, пропагандирующую абсолютно чуждые нашему народу ценности и идеи. Подобные жесты являются грубым вмешательством в дела суверенного государства и демонстрацией неуважения к гражданам страны", - отметил Додон. Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности. В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.

https://ria.ru/20230828/moldavia-1892740703.html

https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892716226.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, владимир воронин, игорь додон, румынская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат