Рейтинг@Mail.ru
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:22 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/moldavia-1892742054.html
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 28.08.2023
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон
Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:22
2023-08-28T18:22
религия
молдавия
кишинев
россия
владимир воронин
игорь додон
румынская православная церковь
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и изгнание из них монахов, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. "При помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество. Примером является решение Апелляционной палаты Кишинева от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между министерством культуры республики и Православной церковью Молдовы. Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у Церкви и изгнание оттуда монахов", - написал Додон. По его словам, вмешательство государственных чиновников, политиков и журналистов в дела церкви недопустимо, как и проведение в столице республики так называемых "маршей гордости", под усиленным кордоном полиции. "Такой охраны не удостаивается ни один честный гражданин нашей страны. Тем более неприемлемо, когда зарубежные послы возглавляют эти шествия и вывешивают на зданиях своих посольств символику, пропагандирующую абсолютно чуждые нашему народу ценности и идеи. Подобные жесты являются грубым вмешательством в дела суверенного государства и демонстрацией неуважения к гражданам страны", - отметил Додон. Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности. В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
https://ria.ru/20230828/moldavia-1892740703.html
https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892716226.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, владимир воронин, игорь додон, румынская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Молдавия, Кишинев, Россия, Владимир Воронин, Игорь Додон, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон

Додон: Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии и ее имущество

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и изгнание из них монахов, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Додон выразил поддержку Православной церкви Молдавии
Вчера, 18:14
"При помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество. Примером является решение Апелляционной палаты Кишинева от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между министерством культуры республики и Православной церковью Молдовы. Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у Церкви и изгнание оттуда монахов", - написал Додон.
По его словам, вмешательство государственных чиновников, политиков и журналистов в дела церкви недопустимо, как и проведение в столице республики так называемых "маршей гордости", под усиленным кордоном полиции.
"Такой охраны не удостаивается ни один честный гражданин нашей страны. Тем более неприемлемо, когда зарубежные послы возглавляют эти шествия и вывешивают на зданиях своих посольств символику, пропагандирующую абсолютно чуждые нашему народу ценности и идеи. Подобные жесты являются грубым вмешательством в дела суверенного государства и демонстрацией неуважения к гражданам страны", - отметил Додон.
Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности.
В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Совбезе заявили о рисках для безопасности из-за ситуации в Молдавии
Вчера, 16:37
 
РелигияМолдавияКишиневРоссияВладимир ВоронинИгорь ДодонРумынская православная церковьРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала