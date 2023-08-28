Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон
Додон: Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии и ее имущество
Православный крест. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Молдавские власти готовят прямую атаку на Православную церковь Молдавии и на ее имущество, результатом которого может стать изъятие монастырских зданий и изгнание из них монахов, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
"При помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на православную церковь и ее имущество. Примером является решение Апелляционной палаты Кишинева от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между министерством культуры республики и Православной церковью Молдовы. Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у Церкви и изгнание оттуда монахов", - написал Додон.
По его словам, вмешательство государственных чиновников, политиков и журналистов в дела церкви недопустимо, как и проведение в столице республики так называемых "маршей гордости", под усиленным кордоном полиции.
"Такой охраны не удостаивается ни один честный гражданин нашей страны. Тем более неприемлемо, когда зарубежные послы возглавляют эти шествия и вывешивают на зданиях своих посольств символику, пропагандирующую абсолютно чуждые нашему народу ценности и идеи. Подобные жесты являются грубым вмешательством в дела суверенного государства и демонстрацией неуважения к гражданам страны", - отметил Додон.
Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы - Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности.
В июле Бессарабская митрополия Румынской православной церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.