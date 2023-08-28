https://ria.ru/20230828/modul-1892591319.html

Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля

Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля - РИА Новости, 28.08.2023

Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля

Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля SLIM стал сильный ветер, об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:20

2023-08-28T04:20

2023-08-28T04:20

наука

космос - риа наука

япония

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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля SLIM стал сильный ветер, об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с которой Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) готовило запуск, сообщила газета "Никкэй". Первый японский лунный модуль SLIM на ракете-носителе H2A должен был быть запущен с космодрома Танэгасима. Это первый запуск после неудачи с новой ракетой Н3 в марте. Согласно сведениям газеты, для успешного запуска необходима определенная сила ветра в атмосфере. При этом буквально за несколько минут до объявления об отмене запуска сообщалось, что в районе космодрома благоприятные погодные условия. Новая дата запуска будет сообщена позже.

https://ria.ru/20230827/luna-1892583601.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, япония