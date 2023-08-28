https://ria.ru/20230828/modul-1892591319.html
Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля
Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля - РИА Новости, 28.08.2023
Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля
Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля SLIM стал сильный ветер, об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T04:20
2023-08-28T04:20
2023-08-28T04:20
наука
космос - риа наука
япония
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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля SLIM стал сильный ветер, об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с которой Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) готовило запуск, сообщила газета "Никкэй". Первый японский лунный модуль SLIM на ракете-носителе H2A должен был быть запущен с космодрома Танэгасима. Это первый запуск после неудачи с новой ракетой Н3 в марте. Согласно сведениям газеты, для успешного запуска необходима определенная сила ветра в атмосфере. При этом буквально за несколько минут до объявления об отмене запуска сообщалось, что в районе космодрома благоприятные погодные условия. Новая дата запуска будет сообщена позже.
https://ria.ru/20230827/luna-1892583601.html
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, япония
Наука, Космос - РИА Наука, Япония
Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля
Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля стал сильный ветер