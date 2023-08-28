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Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 28.08.2023
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16:26 28.08.2023 (обновлено: 16:45 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/modi-1892713478.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 28.08.2023
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:26
2023-08-28T16:45
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры стран выразили настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и работу по расширению логистической инфраструктуры."Рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", - отмечается в пресс-релизе.
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индия, владимир путин, нарендра моди, в мире, космос - риа наука, экономика
Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Космос - РИА Наука, Экономика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин и Моди подтвердили готовность развивать сотрудничество в космической сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран выразили настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и работу по расширению логистической инфраструктуры.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", - отмечается в пресс-релизе.
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