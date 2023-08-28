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Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии - РИА Новости, 29.08.2023
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-28T17:28
2023-08-28T17:28
2023-08-29T08:15
россия
киргизия
бишкек
валерий фадеев
евгений иванов (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
в мире
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку, сообщила пресс-служба СПЧ."Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", — говорится в публикации.В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за инцидентом, который произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Речь идет о появившемся в соцсетях видео, на котором киргизские экстремисты избивают русскоязычную пару в одном из кафе Бишкека за "этническую нечистоту".В обращении Фадеева статс-секретарю — заместителю главы МИД Евгению Иванову говорится, что местные силовые органы не сообщали о произошедшем и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888063371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, бишкек, валерий фадеев, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, Валерий Фадеев, Евгений Иванов (дипломат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия, В мире
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии
Глава СПЧ Фадеев призвал МИД России защитить избитую в Киргизии русскую пару