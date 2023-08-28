Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 28.08.2023 (обновлено: 08:15 29.08.2023)
https://ria.ru/20230828/mid-1892726972.html
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии - РИА Новости, 29.08.2023
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-28T17:28
2023-08-29T08:15
россия
киргизия
бишкек
валерий фадеев
евгений иванов (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582279855_0:115:3035:1822_1920x0_80_0_0_585be4ede9d1e994c24a087299e97d7f.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку, сообщила пресс-служба СПЧ.&quot;Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию&quot;, — говорится в публикации.В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за инцидентом, который произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Речь идет о появившемся в соцсетях видео, на котором киргизские экстремисты избивают русскоязычную пару в одном из кафе Бишкека за "этническую нечистоту".В обращении Фадеева статс-секретарю — заместителю главы МИД Евгению Иванову говорится, что местные силовые органы не сообщали о произошедшем и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888063371.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582279855_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_40a421403fe39fbdc5b7fc6f7c02aca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, бишкек, валерий фадеев, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, Валерий Фадеев, Евгений Иванов (дипломат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия, В мире
Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии

Глава СПЧ Фадеев призвал МИД России защитить избитую в Киргизии русскую пару

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку, сообщила пресс-служба СПЧ.
«

"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", — говорится в публикации.

В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за инцидентом, который произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Речь идет о появившемся в соцсетях видео, на котором киргизские экстремисты избивают русскоязычную пару в одном из кафе Бишкека за "этническую нечистоту".
В обращении Фадеева статс-секретарю — заместителю главы МИД Евгению Иванову говорится, что местные силовые органы не сообщали о произошедшем и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы.
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Симоньян призвала помочь осужденному за участие в СВО гражданину Киргизии
3 августа, 20:13
 
РоссияКиргизияБишкекВалерий ФадеевЕвгений Иванов (дипломат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала