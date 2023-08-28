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Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии

Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии - РИА Новости, 29.08.2023

Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-28T17:28

2023-08-28T17:28

2023-08-29T08:15

россия

киргизия

бишкек

валерий фадеев

евгений иванов (дипломат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку, сообщила пресс-служба СПЧ."Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", — говорится в публикации.В СПЧ подчеркнули, что внимательно следят за инцидентом, который произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Речь идет о появившемся в соцсетях видео, на котором киргизские экстремисты избивают русскоязычную пару в одном из кафе Бишкека за "этническую нечистоту".В обращении Фадеева статс-секретарю — заместителю главы МИД Евгению Иванову говорится, что местные силовые органы не сообщали о произошедшем и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы.

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888063371.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киргизия, бишкек, валерий фадеев, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, в мире