https://ria.ru/20230828/melitopol-1892630240.html

Киев планировал за 12 дней дойти до Мелитополя, заявил пленный капитан

Киев планировал за 12 дней дойти до Мелитополя, заявил пленный капитан - РИА Новости, 28.08.2023

Киев планировал за 12 дней дойти до Мелитополя, заявил пленный капитан

Украинское командование, начиная "контрнаступление", ставило задачу за 12 дней дойти до Мелитополя, нынешней фактической административной столицы Запорожской... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:56

2023-08-28T11:56

2023-08-28T11:56

специальная военная операция на украине

киев

россия

мелитополь

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энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинское командование, начиная "контрнаступление", ставило задачу за 12 дней дойти до Мелитополя, нынешней фактической административной столицы Запорожской области, однако это было нереалистично из-за слабой подготовленности и мотивации сил Киева, а также из-за созданных Россией оборонительных укреплений, рассказал РИА Новости пленный украинский капитан Евгений Низовцев. Низовцев воевал в Донбассе с 2014 по 2017 годы, затем по состоянию здоровья ушел в отставку, однако в феврале 2022 года его вновь мобилизовали. Лето 2023 года он встретил, командуя ротой в составе 116-й механизированной бригады, в его подчинении было больше ста человек. По его свидетельству, подготовка к "контрнаступлению" началась в апреле-мае. "Готовили документы, готовили карты. Постоянно вызывали на совещания, доводили какие-то решения, но мы так и не вступили в контрнаступление. Эти решения были все заморожены (из-за срыва "контрнаступления" - ред.)", - рассказал Низовцев РИА Новости. "Впереди нас должен был заходить 9-й корпус. Они начали контрнаступление, у них что-то не получилось, потому что через них (через оборону россиян - ред.) невозможно пройти, чтобы не потерять технику, не потерять личный состав", - рассказал капитан. По его словам, "замысел общий был - в течении 12 дней дойти до Мелитополя". Задачей подразделения Низовцева было выдвинуться в район села Вербовое, "занять оборону около рва и дождаться инженерных машин, которые будут пробивать проходы (в российских минных полях - ред.)". После прорыва минных полей нужно было дойти до села Очеретоватое, занять там оборону и пропустить через свои позиции 117-ю бригаду. Однако всем этим планам не суждено было сбыться: рота Низовцева попала в огненный "мешок", а сам он получил тяжелые ранения. "Справа, слева и спереди были российские войска, и повсюду были мины. То есть еще на входе на маршрут начали взрываться машины. Еще не дойдя до выполнения задачи, было потеряно порядка четырех машин… Получил ранение головы, получил ранение левого глаза, получил ранения рук. Разрыв левой руки и осколочное ранение правой", - сказал он. По его предположению, на неудачу "контрнаступления" повлияла слабая подготовка украинских сил. "Говорилось в основном, что готовится контрнаступление, что надо готовиться, что будем участвовать, но людей это не вдохновляло. Изначально можно было сказать, что оно ("контрнаступление") провалилось, еще тогда, когда его начали. Я был уверен, что мы не готовы к таким операциям, потому что… Во-первых, морально - низкое настроение у личного состава. Все хотели в отпуск, кого-то что-то не устраивало. Люди были панически уставшими. Большое количество употребления спиртных напитков, даже были случаи употребления наркотических веществ. Люди устали и не готовы. Низкий уровень обучения личного состава говорил о том, что контрнаступление будет очень тяжелым и практически невозможным. Все мобилизованные - возраст очень высокий, от 40 до 50 (лет). И желание чему-то учиться отсутствует", - свидетельствует капитан. Бороться с повальным пьянством в украинских рядах было сложно. "Люди, которые работали на стройках, на дорогах. Которые привыкли употреблять спиртные напитки всю жизнь. И когда мужику 50 лет, и ему говоришь, что нельзя употреблять - уже не переборешь это", - пожаловался он. Вторым фактором срыва контрнаступления была хорошая подготовка рубежей обороны россиян. "Минные поля, танковые рвы и вот эти "зубы дракона" (бетонные треугольники, непреодолимые для бронетехники - ред.) действительно являются очень серьезной проблемой", - сказал Низовцев. Вместе со своими бойцами он попал в плен, где сейчас получает качественное и своевременное лечение. Такое отношение со стороны россиян его даже удивило. "Сейчас меня лечат, относятся очень хорошо. Опасения были, ждал неблагоприятного отношения, но ничего такого (в плену не произошло)", - признался он. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230827/miting-1892523623.html

https://ria.ru/20230828/pushilin-1892611182.html

https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, россия, мелитополь, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато