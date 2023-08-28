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В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала - РИА Новости, 28.08.2023
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12:13 28.08.2023 (обновлено: 12:14 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/matkapital-1892633995.html
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала - РИА Новости, 28.08.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала
Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:13
2023-08-28T12:14
общество
россия
елена афанасьева
вадим деньгин
госдума рф
материнский капитал
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756 712 тысяч рублей, а на второго и третьего - до 1 миллиона рублей, законопроект доступен в думской электронной базе. "756 712 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2024 года, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей", - говорится в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большинство родителей тратили маткапитал на приобретение жилья, а с 2022 года оно существенно подорожало. В ней также уточняется, что принятие данного законопроекта поможет улучшить демографическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html
https://ria.ru/20230826/demografiya-1892327481.html
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общество, россия, елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, материнский капитал
Общество, Россия, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Госдума РФ, Материнский капитал
В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала до миллиона рублей

© iStock.com / miniseriesЖенщина гуляет с ребенком
Женщина гуляет с ребенком - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / miniseries
Женщина гуляет с ребенком . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756 712 тысяч рублей, а на второго и третьего - до 1 миллиона рублей, законопроект доступен в думской электронной базе.
«
"756 712 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2024 года, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей", - говорится в документе.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большинство родителей тратили маткапитал на приобретение жилья, а с 2022 года оно существенно подорожало.
В ней также уточняется, что принятие данного законопроекта поможет улучшить демографическую ситуацию в России.
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ОбществоРоссияЕлена АфанасьеваВадим ДеньгинГосдума РФМатеринский капитал
 
 
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