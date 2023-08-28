https://ria.ru/20230828/matkapital-1892633995.html

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала - РИА Новости, 28.08.2023

В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала

Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:13

2023-08-28T12:13

2023-08-28T12:14

общество

россия

елена афанасьева

вадим деньгин

госдума рф

материнский капитал

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756 712 тысяч рублей, а на второго и третьего - до 1 миллиона рублей, законопроект доступен в думской электронной базе. "756 712 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2024 года, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка, 1 000 000 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей", - говорится в документе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большинство родителей тратили маткапитал на приобретение жилья, а с 2022 года оно существенно подорожало. В ней также уточняется, что принятие данного законопроекта поможет улучшить демографическую ситуацию в России.

https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, материнский капитал