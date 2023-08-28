https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html
Индекс промышленного производства Ленобласти продолжает расти
Индекс промышленного производства Ленобласти продолжает расти - РИА Новости, 28.08.2023
Индекс промышленного производства Ленобласти продолжает расти
Индекс промышленного производства (ИПП) Ленинградской области растет четвертый месяц подряд – в январе-июле он составил 106,9% к уровню прошлого года, сообщил... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:21
2023-08-28T16:21
2023-08-28T16:21
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства (ИПП) Ленинградской области растет четвертый месяц подряд – в январе-июле он составил 106,9% к уровню прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, по итогам последних месяцев хорошие показатели демонстрируют предприятия оборонно-промышленного комплекса и фармацевтики. Показывает рост на 102% за полгода объем производства в агропромышленном комплексе, наблюдается выравнивание ситуация в лесопромышленной отрасли. "Стабильный рост объемов производства дает основание надеяться на то, что позитивный тренд в экономике региона сохранится и в дальнейшем. При этом макроэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на наш регион. Не все еще иностранные производители определись со своими активами, некоторые продолжают простаивать. Необходимо усилить работу по этому направлению, либо активы должны быть проданы, либо ― должны работать", ― отметил глава региона Александр Дрозденко на аппаратном совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области. В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов уточнил, что инфляция в Ленинградской области за январь-июль 2023 года составила 105,9%, что соответствует общероссийским показателям. "Уровень регистрируемой безработицы держится на 0,3%, что является одним из самых низких показателей в России", - отметили в пресс-службе областной администрации.
https://ria.ru/20230803/lenoblast-1887919818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства (ИПП) Ленинградской области растет четвертый месяц подряд – в январе-июле он составил 106,9% к уровню прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по итогам последних месяцев хорошие показатели демонстрируют предприятия оборонно-промышленного комплекса и фармацевтики. Показывает рост на 102% за полгода объем производства в агропромышленном комплексе, наблюдается выравнивание ситуация в лесопромышленной отрасли.
Ялов: мы строим экономику Ленобласти с человеческим лицом
"Стабильный рост объемов производства дает основание надеяться на то, что позитивный тренд в экономике региона сохранится и в дальнейшем. При этом макроэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на наш регион. Не все еще иностранные производители определись со своими активами, некоторые продолжают простаивать. Необходимо усилить работу по этому направлению, либо активы должны быть проданы, либо ― должны работать", ― отметил глава региона Александр Дрозденко
на аппаратном совещании с органами исполнительной власти Ленинградской области.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов уточнил, что инфляция в Ленинградской области за январь-июль 2023 года составила 105,9%, что соответствует общероссийским показателям.
"Уровень регистрируемой безработицы держится на 0,3%, что является одним из самых низких показателей в России", - отметили в пресс-службе областной администрации.