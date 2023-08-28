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Туристы стали чаще бронировать осенний отдых в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
16:11 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html
Туристы стали чаще бронировать осенний отдых в Краснодарском крае
Туристы стали чаще бронировать осенний отдых в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.08.2023
Туристы стали чаще бронировать осенний отдых в Краснодарском крае
Бронирования туров в Краснодарский край на бархатный сезон по состоянию на конец августа идут заметно активнее, чем в это время год назад, сообщили журналистам... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:11
2023-08-28T16:11
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
отдых на море
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Бронирования туров в Краснодарский край на бархатный сезон по состоянию на конец августа идут заметно активнее, чем в это время год назад, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, растет спрос на всех курортах края. "По Сочи, правда, по сравнению с прошлым годом прирост пока небольшой, всего три процента. Но мы ожидаем, что в итоге он будет выше, так как в этом сезоне увеличилась доля бронирований с низкой глубиной – не более чем за неделю до отъезда", – рассказала Булах. Она уточнила, что на других курортах края, например, в Анапе и Геленджике, прирост бронирований на этот момент выше: почти 30 и 15 процентов соответственноО росте интереса туристов к бархатному сезону в Краснодарском крае рассказала и замдиректора по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей. В целом, по его словам, спрос в этом году в среднем на 20 процентов выше, чем в прошлом. "Возможно, это связано с высокими ценами на основном направлении зарубежного массового отдыха – Турции. А также с ослаблением рубля, увеличением числа тех россиян, которые ограничены в выезде", – процитировали ее в РСТ. При этом по мере приближения осеннего сезона курортные отели в Краснодарском крае начали снижать цены, и тарифы могут опускаться на 30 процентов по сравнению с пиковыми летними месяцами, также отмечают в РСТ. По словам Булах, небольшие гостиницы и пансионаты начинают снижать тарифы уже с конца августа, а крупные отели с развитой инфраструктурой – после 10-15 сентября.
https://ria.ru/20230824/kurorty-1891806066.html
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туризм, новости - туризм, туристы, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России, Отдых на море
Туристы стали чаще бронировать осенний отдых в Краснодарском крае

РСТ: туристы активнее бронируют осенний отдых на Кубани, чем год назад

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на пляже в Сочи
Люди гуляют на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Бронирования туров в Краснодарский край на бархатный сезон по состоянию на конец августа идут заметно активнее, чем в это время год назад, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, растет спрос на всех курортах края. "По Сочи, правда, по сравнению с прошлым годом прирост пока небольшой, всего три процента. Но мы ожидаем, что в итоге он будет выше, так как в этом сезоне увеличилась доля бронирований с низкой глубиной – не более чем за неделю до отъезда", – рассказала Булах.
Она уточнила, что на других курортах края, например, в Анапе и Геленджике, прирост бронирований на этот момент выше: почти 30 и 15 процентов соответственно
О росте интереса туристов к бархатному сезону в Краснодарском крае рассказала и замдиректора по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей. В целом, по его словам, спрос в этом году в среднем на 20 процентов выше, чем в прошлом. "Возможно, это связано с высокими ценами на основном направлении зарубежного массового отдыха – Турции. А также с ослаблением рубля, увеличением числа тех россиян, которые ограничены в выезде", – процитировали ее в РСТ.
При этом по мере приближения осеннего сезона курортные отели в Краснодарском крае начали снижать цены, и тарифы могут опускаться на 30 процентов по сравнению с пиковыми летними месяцами, также отмечают в РСТ. По словам Булах, небольшие гостиницы и пансионаты начинают снижать тарифы уже с конца августа, а крупные отели с развитой инфраструктурой – после 10-15 сентября.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)отдых в РоссииОтдых на море
 
 
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