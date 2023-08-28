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У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 28.08.2023 (обновлено: 13:22 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/krym-1892632132.html
У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету
У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету - РИА Новости, 28.08.2023
У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету
Российские военные предотвратили попытку ВСУ провести террористическую атаку на Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:03
2023-08-28T13:22
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку ВСУ провести террористическую атаку на Крым, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в релизе.Отмечается, что инцидент произошел в 11:30 мск.За час до этого системы ПВО сбили на севере и западе полуострова два украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, в ночь на 25 августа средства ПВО засекли сразу 42 беспилотника. Из них девять удалось сбить, 33 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы, все они потерпели крушение, не достигнув целей.
https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html
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вооруженные силы украины, республика крым, безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность
У побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету

Минобороны РФ: ПВО сбила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Оса" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку ВСУ провести террористическую атаку на Крым, сообщили в Минобороны.
«
"Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в релизе.
Отмечается, что инцидент произошел в 11:30 мск.
За час до этого системы ПВО сбили на севере и западе полуострова два украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, в ночь на 25 августа средства ПВО засекли сразу 42 беспилотника. Из них девять удалось сбить, 33 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы, все они потерпели крушение, не достигнув целей.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасность
 
 
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