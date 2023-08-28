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Начальник ЦПК рассказал об отборе в отряд космонавтов - РИА Новости, 28.08.2023
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Наука
 
20:07 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kosmonavty-1892779111.html
Начальник ЦПК рассказал об отборе в отряд космонавтов
Начальник ЦПК рассказал об отборе в отряд космонавтов - РИА Новости, 28.08.2023
Начальник ЦПК рассказал об отборе в отряд космонавтов
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина получил уже порядка 20 пакетов документов от желающих участвовать в новом отборе в российский отряд... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:07
2023-08-28T20:07
наука
россия
олег кононенко
центр подготовки космонавтов
роскосмос
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина получил уже порядка 20 пакетов документов от желающих участвовать в новом отборе в российский отряд космонавтов, три комплекта из них прислали девушки, сообщил начальник ЦПК Максим Харламов. "Уже пару десятков хороших пакетов документов мы получили, комиссия готовится их рассматривать", - сказал Харламов журналистам. По его словам, женщины тоже подают документы. "Подают. Три пакета документов сформированных у нас на данный момент есть. Пока комиссия претендентов не рассматривала, не только женщин, вообще ещё первого заседания комиссии не было, но в ближайшее время оно состоится и будут рассмотрены по крайней мере три представительницы женского пола", - добавил он. Начальник ЦПК уточнил, что все три претендентки, приславшие документы, имеют профильное образование, соответствующее требованиям. Незначительное число заявок Харламов объяснил тем, что первый месяц отбора традиционно самый "пассивный" - на сбор документов нужно много времени. Он добавил, что в ближайшее время сотрудники ЦПК и члены комиссии по отбору объедут предприятия ракетно-космической отрасли, чтобы встретиться с молодыми специалистами и рассказать им более подробно о таких возможностях. Руководители предприятий, по словам Харламова, с интересом и желанием относятся к такой инициативе ЦПК. "Нет ничего невозможного. Отбор - это история непростая и требует определённых качеств и проявления этих качеств со стороны претендентов… Но ничего невозможного нет, поэтому нужно пытаться. Те люди, которые когда-то думали о такой профессии, могут посмотреть требования у нас на сайте, применить, попробовать их к себе, и обязательно нужно рискнуть и поучаствовать", - посоветовал Харламов тем, кто задумывается о возможности попасть в отряд. Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" стартовал 10 июля 2023 года. Документы от претендентов принимаются до 30 октября. В конкурсе могут участвовать граждане России до 35 лет. Как ранее сообщал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора отряд пополнят до шести человек. Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.
https://ria.ru/20230713/kosmonavt-1883942938.html
https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html
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россия, олег кононенко, центр подготовки космонавтов, роскосмос
Наука, Россия, Олег Кононенко, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос
Начальник ЦПК рассказал об отборе в отряд космонавтов

ЦПК получил около 20 заявок на отбор в космонавты, в том числе от 3 девушек

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина получил уже порядка 20 пакетов документов от желающих участвовать в новом отборе в российский отряд космонавтов, три комплекта из них прислали девушки, сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.
"Уже пару десятков хороших пакетов документов мы получили, комиссия готовится их рассматривать", - сказал Харламов журналистам.
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По его словам, женщины тоже подают документы. "Подают. Три пакета документов сформированных у нас на данный момент есть. Пока комиссия претендентов не рассматривала, не только женщин, вообще ещё первого заседания комиссии не было, но в ближайшее время оно состоится и будут рассмотрены по крайней мере три представительницы женского пола", - добавил он. Начальник ЦПК уточнил, что все три претендентки, приславшие документы, имеют профильное образование, соответствующее требованиям.
Незначительное число заявок Харламов объяснил тем, что первый месяц отбора традиционно самый "пассивный" - на сбор документов нужно много времени. Он добавил, что в ближайшее время сотрудники ЦПК и члены комиссии по отбору объедут предприятия ракетно-космической отрасли, чтобы встретиться с молодыми специалистами и рассказать им более подробно о таких возможностях. Руководители предприятий, по словам Харламова, с интересом и желанием относятся к такой инициативе ЦПК.
"Нет ничего невозможного. Отбор - это история непростая и требует определённых качеств и проявления этих качеств со стороны претендентов… Но ничего невозможного нет, поэтому нужно пытаться. Те люди, которые когда-то думали о такой профессии, могут посмотреть требования у нас на сайте, применить, попробовать их к себе, и обязательно нужно рискнуть и поучаствовать", - посоветовал Харламов тем, кто задумывается о возможности попасть в отряд.
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" стартовал 10 июля 2023 года. Документы от претендентов принимаются до 30 октября. В конкурсе могут участвовать граждане России до 35 лет. Как ранее сообщал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора отряд пополнят до шести человек. Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.
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