Рейтинг@Mail.ru
В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 28.08.2023 (обновлено: 05:32 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/koreya-1892593037.html
В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву
В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву
Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:29
2023-08-28T05:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
f-16
украина
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
СЕУЛ, 28 авг — РИА Новости. Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как говорится в комментарии от северокорейского Института по изучению международных вопросов, опубликованного ЦТАК, решение европейских стран, под давлением и основываясь на "слепом доверии" к США, поставить Киеву истребители F-16 "нарушает спокойствие и безопасность в регионе" и приведет к затягиванию конфликта. "Данное решение, будучи крайней мерой антироссийских фанатиков, которые смущены непрерывным поражением контрнаступления шайки Зеленского, свидетельствует, что намерение США и Запада непременно нанести России стратегическое поражение на поле боя на Украине остается неизменным", — говорится в сообщении. Комментаторы отмечают, что США и Запад пытаются переломить ситуацию в конфликте на Украине поставкой истребителей. "Реальность ясно свидетельствует, что зачинщиком, который принуждает своих сателлитов к поставке различных убийственных вооружений Украине, блокирует мирное решение конфликта и ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны, являются именно США. Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — добавляется в комментарии. По словам экспертов института, истребители F-16, на которые США и Запад возлагают "большие надежды", будут в итоге демонстрироваться Россией "на выставке в честь победы" в качестве очередных военных трофеев, и это лишь "вопрос времени". Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам также заявил, что поставки Украине кассетных снарядов и истребителей F-16 могут привести к ситуации на грани ядерной войны. По его словам, поступающие так США, не имеют "законного и морального права" осуждать сотрудничество КНДР и РФ. Упомянув саммит лидеров Южной Кореи, США и Японии 18 августа, министр отметил, что президент США Джо Байден "болтает" о возможности повторения ситуации с Украиной в Азии и необходимости совместных контрмер, но на самом деле это – "предсмертный крик" его администрации, которая пытается заново разжечь "затухающую атмосферу поддержки Украины" и поправить свое политическое положение, хотя украинское наступление терпит поражение благодаря "непревзойденным методам ведения боя российской армии". Кан Сун Нам добавил, что США пытаются подчинить "азиатскому НАТО" Японию и Республику Корея, чтобы образовать "кольцо окружения" вокруг Китая и России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html
https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html
https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html
сша
украина
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, f-16, украина, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, F-16, Украина, КНДР (Северная Корея)
В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву

ЦТАК: поставки Западом истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 авг — РИА Новости. Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как говорится в комментарии от северокорейского Института по изучению международных вопросов, опубликованного ЦТАК, решение европейских стран, под давлением и основываясь на "слепом доверии" к США, поставить Киеву истребители F-16 "нарушает спокойствие и безопасность в регионе" и приведет к затягиванию конфликта.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Турецкий эксперт объяснил, почему поставки Киеву F-16 не изменят ход СВО
26 августа, 10:18
"Данное решение, будучи крайней мерой антироссийских фанатиков, которые смущены непрерывным поражением контрнаступления шайки Зеленского, свидетельствует, что намерение США и Запада непременно нанести России стратегическое поражение на поле боя на Украине остается неизменным", — говорится в сообщении.
Комментаторы отмечают, что США и Запад пытаются переломить ситуацию в конфликте на Украине поставкой истребителей. "Реальность ясно свидетельствует, что зачинщиком, который принуждает своих сателлитов к поставке различных убийственных вооружений Украине, блокирует мирное решение конфликта и ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны, являются именно США. Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — добавляется в комментарии.
По словам экспертов института, истребители F-16, на которые США и Запад возлагают "большие надежды", будут в итоге демонстрироваться Россией "на выставке в честь победы" в качестве очередных военных трофеев, и это лишь "вопрос времени".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
F-16 не помогут. Зеленскому предрекли провал в противостоянии с Россией
26 августа, 04:00
Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам также заявил, что поставки Украине кассетных снарядов и истребителей F-16 могут привести к ситуации на грани ядерной войны. По его словам, поступающие так США, не имеют "законного и морального права" осуждать сотрудничество КНДР и РФ. Упомянув саммит лидеров Южной Кореи, США и Японии 18 августа, министр отметил, что президент США Джо Байден "болтает" о возможности повторения ситуации с Украиной в Азии и необходимости совместных контрмер, но на самом деле это – "предсмертный крик" его администрации, которая пытается заново разжечь "затухающую атмосферу поддержки Украины" и поправить свое политическое положение, хотя украинское наступление терпит поражение благодаря "непревзойденным методам ведения боя российской армии". Кан Сун Нам добавил, что США пытаются подчинить "азиатскому НАТО" Японию и Республику Корея, чтобы образовать "кольцо окружения" вокруг Китая и России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев
24 августа, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОF-16УкраинаКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала