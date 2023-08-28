https://ria.ru/20230828/koreya-1892593037.html

В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву

В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву - РИА Новости, 28.08.2023

В КНДР рассказали, к чему приведут поставки F-16 Киеву

Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:29

2023-08-28T05:29

2023-08-28T05:32

специальная военная операция на украине

в мире

сша

нато

f-16

украина

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

СЕУЛ, 28 авг — РИА Новости. Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как говорится в комментарии от северокорейского Института по изучению международных вопросов, опубликованного ЦТАК, решение европейских стран, под давлением и основываясь на "слепом доверии" к США, поставить Киеву истребители F-16 "нарушает спокойствие и безопасность в регионе" и приведет к затягиванию конфликта. "Данное решение, будучи крайней мерой антироссийских фанатиков, которые смущены непрерывным поражением контрнаступления шайки Зеленского, свидетельствует, что намерение США и Запада непременно нанести России стратегическое поражение на поле боя на Украине остается неизменным", — говорится в сообщении. Комментаторы отмечают, что США и Запад пытаются переломить ситуацию в конфликте на Украине поставкой истребителей. "Реальность ясно свидетельствует, что зачинщиком, который принуждает своих сателлитов к поставке различных убийственных вооружений Украине, блокирует мирное решение конфликта и ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны, являются именно США. Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — добавляется в комментарии. По словам экспертов института, истребители F-16, на которые США и Запад возлагают "большие надежды", будут в итоге демонстрироваться Россией "на выставке в честь победы" в качестве очередных военных трофеев, и это лишь "вопрос времени". Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам также заявил, что поставки Украине кассетных снарядов и истребителей F-16 могут привести к ситуации на грани ядерной войны. По его словам, поступающие так США, не имеют "законного и морального права" осуждать сотрудничество КНДР и РФ. Упомянув саммит лидеров Южной Кореи, США и Японии 18 августа, министр отметил, что президент США Джо Байден "болтает" о возможности повторения ситуации с Украиной в Азии и необходимости совместных контрмер, но на самом деле это – "предсмертный крик" его администрации, которая пытается заново разжечь "затухающую атмосферу поддержки Украины" и поправить свое политическое положение, хотя украинское наступление терпит поражение благодаря "непревзойденным методам ведения боя российской армии". Кан Сун Нам добавил, что США пытаются подчинить "азиатскому НАТО" Японию и Республику Корея, чтобы образовать "кольцо окружения" вокруг Китая и России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html

https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html

https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html

сша

украина

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, f-16, украина, кндр (северная корея)