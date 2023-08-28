https://ria.ru/20230828/konkurs-1892681301.html

Глава Мордовии выступил в финале кадровых конкурсов "Лидеры возрождения"

Глава Мордовии выступил в финале кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" - РИА Новости, 28.08.2023

Глава Мордовии выступил в финале кадровых конкурсов "Лидеры возрождения"

Глава Мордовии Артём Здунов отметил важность кадровых конкурсов, позволяющих увидеть возможности управленцев из разных регионов, на финале "Лидеров... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:42

2023-08-28T14:42

2023-08-28T14:42

республика мордовия

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россия

донецкая народная республика

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов отметил важность кадровых конкурсов, позволяющих увидеть возможности управленцев из разных регионов, на финале "Лидеров возрождения", сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии выступил в качестве спикера в панельной дискуссии на тему подготовки и механизма отбора управленцев, состоявшейся в Москве в рамках объединенного финала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводятся в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Участники дискуссии обсудили, как работает система кадровых лифтов, качества, необходимые современному управленцу, а также насколько социально-экономическое развитие России зависит от персоналии и системы реализации решений. Глава Мордовии отметил, что помимо честности и прозрачности кадровых конкурсов, их важным аспектом является технологичность отбора. "В кадровом конкурсе президентской платформы "Россия - страна возможностей" используются такие методики, такие специалисты, что велосипед изобретать точно не придется. Поправка на ошибку минимальна", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он рассказал, как проводили кадровый конкурс в Дагестане в то время, когда он был председателем правительства этой республики. "У нас было почти 10 тысяч участников, среди которых – люди не только из пространства бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Если бы не конкурс, никогда и ни при каких обстоятельствах мы бы этих людей не встретили. Сейчас в правительстве Мордовии работают люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Дагестана – это очень правильно, смешивать "кровь", изучать менталитеты, тем более, что такой опыт был – и в Советском союзе, и в Российской империи", – подчеркнул глава Мордовии. Финальные испытания для конкурсантов из четырех вернувшихся в Россию регионов продолжатся до 29 августа, после чего на церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.

https://ria.ru/20230825/velotrek-1892328482.html

https://ria.ru/20230817/forum-1890631475.html

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москва, россия, донецкая народная республика, артем здунов, республика мордовия