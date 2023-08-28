Глава Мордовии выступил в финале кадровых конкурсов "Лидеры возрождения"
Глава Мордовии Здунов выступил в финале кадровых конкурсов "Лидеры возрождения"
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов отметил важность кадровых конкурсов, позволяющих увидеть возможности управленцев из разных регионов, на финале "Лидеров возрождения", сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии выступил в качестве спикера в панельной дискуссии на тему подготовки и механизма отбора управленцев, состоявшейся в Москве в рамках объединенного финала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", которые проводятся в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.
Участники дискуссии обсудили, как работает система кадровых лифтов, качества, необходимые современному управленцу, а также насколько социально-экономическое развитие России зависит от персоналии и системы реализации решений.
Глава Мордовии отметил, что помимо честности и прозрачности кадровых конкурсов, их важным аспектом является технологичность отбора. "В кадровом конкурсе президентской платформы "Россия - страна возможностей" используются такие методики, такие специалисты, что велосипед изобретать точно не придется. Поправка на ошибку минимальна", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он рассказал, как проводили кадровый конкурс в Дагестане в то время, когда он был председателем правительства этой республики. "У нас было почти 10 тысяч участников, среди которых – люди не только из пространства бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Если бы не конкурс, никогда и ни при каких обстоятельствах мы бы этих людей не встретили. Сейчас в правительстве Мордовии работают люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Дагестана – это очень правильно, смешивать "кровь", изучать менталитеты, тем более, что такой опыт был – и в Советском союзе, и в Российской империи", – подчеркнул глава Мордовии.
Финальные испытания для конкурсантов из четырех вернувшихся в Россию регионов продолжатся до 29 августа, после чего на церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.