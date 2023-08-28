https://ria.ru/20230828/komissiya-1892589038.html

Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"

Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25" - РИА Новости, 28.08.2023

Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"

Аварийная комиссия "Луны-25" состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:04

2023-08-28T03:04

2023-08-28T03:07

луна

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аварийная комиссия "Луны-25" состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, принимавший участие в подобном расследовании. Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину аварии "Луны-25" - двигатель станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. По его словам, аварийная комиссия по "Луне-25" уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя. "Я вас уверяю, что межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, потому что там люди действительно независимые. Даю гарантии как бывший участник такого рода расследования", — сказал Эйсмонт. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа. 19 августа "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html

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луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук, общество, космос - риа наука