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Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25" - РИА Новости, 28.08.2023
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Наука
 
03:04 28.08.2023 (обновлено: 03:07 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/komissiya-1892589038.html
Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"
Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25" - РИА Новости, 28.08.2023
Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"
Аварийная комиссия "Луны-25" состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T03:04
2023-08-28T03:07
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юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
российская академия наук
общество
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аварийная комиссия "Луны-25" состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, принимавший участие в подобном расследовании. Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину аварии "Луны-25" - двигатель станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. По его словам, аварийная комиссия по "Луне-25" уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя. "Я вас уверяю, что межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, потому что там люди действительно независимые. Даю гарантии как бывший участник такого рода расследования", — сказал Эйсмонт. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа. 19 августа "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html
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луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук, общество, космос - риа наука
Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российская академия наук, Общество, Космос - РИА Наука, Наука
Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"

Ученый: аварийная комиссия "Луны-25" ничего не скроет, это независимые эксперты

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25" перед отправкой в космос
Автоматическая станция Луна-25 перед отправкой в космос
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Автоматическая станция "Луна-25" перед отправкой в космос. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Аварийная комиссия "Луны-25" состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, заявил РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, принимавший участие в подобном расследовании.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину аварии "Луны-25" - двигатель станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. По его словам, аварийная комиссия по "Луне-25" уже назначена и начала работу, ей придется детально разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя.
Математическое моделирование траектории движения космического аппарата Луна-25 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"
22 августа, 01:46
"Я вас уверяю, что межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, потому что там люди действительно независимые. Даю гарантии как бывший участник такого рода расследования", — сказал Эйсмонт.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — 21 августа.
19 августа "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт
21 августа, 17:13
 
НаукаЛунаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРоссийская академия наукОбществоКосмос - РИА Наука
 
 
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