Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии
Информатору посольства США в Москве Шонову грозит до восьми лет колонии
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Как сообщала ФСБ, информатор посольства США, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.
Статья уголовного кодекса 275.1 "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", которую вменили Шонову, была введена год назад. Ее применение возможно, если в действиях фигуранта отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей УК "Госизмена". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Один из первых приговоров по данной статье уже состоялся – в Тульской области мужчина наносил краской надписи антивоенного характера на стены и здания военных комиссариатов в Алексинском и Дубенском районах, Пенсионного фонда и администрации города Алексина, также пытался поджечь баннеры, связанные с проведением спецоперации. Следствием и судом было установлено, что мужчина" поддерживал сотрудничество с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ". Тульский областной суд приговорил его к 4,5 годам колонии, признав виновным в тайном сотрудничестве и вандализме.