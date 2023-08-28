https://ria.ru/20230828/koloniya-1892623892.html

Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии

Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023

Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии

Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:21

2023-08-28T11:21

2023-08-28T12:04

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сша

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фсб

тульский областной суд

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Как сообщала ФСБ, информатор посольства США, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Статья уголовного кодекса 275.1 "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", которую вменили Шонову, была введена год назад. Ее применение возможно, если в действиях фигуранта отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей УК "Госизмена". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Один из первых приговоров по данной статье уже состоялся – в Тульской области мужчина наносил краской надписи антивоенного характера на стены и здания военных комиссариатов в Алексинском и Дубенском районах, Пенсионного фонда и администрации города Алексина, также пытался поджечь баннеры, связанные с проведением спецоперации. Следствием и судом было установлено, что мужчина" поддерживал сотрудничество с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ". Тульский областной суд приговорил его к 4,5 годам колонии, признав виновным в тайном сотрудничестве и вандализме.

https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, владивосток, фсб, тульский областной суд, безопасность