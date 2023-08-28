Рейтинг@Mail.ru
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 28.08.2023 (обновлено: 12:04 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/koloniya-1892623892.html
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии - РИА Новости, 28.08.2023
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии
Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:21
2023-08-28T12:04
россия
сша
владивосток
фсб
тульский областной суд
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892604345_0:0:1433:806_1920x0_80_0_0_b4d180bd7016bc0a29e9f07d42ee125f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Как сообщала ФСБ, информатор посольства США, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Статья уголовного кодекса 275.1 "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", которую вменили Шонову, была введена год назад. Ее применение возможно, если в действиях фигуранта отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей УК "Госизмена". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Один из первых приговоров по данной статье уже состоялся – в Тульской области мужчина наносил краской надписи антивоенного характера на стены и здания военных комиссариатов в Алексинском и Дубенском районах, Пенсионного фонда и администрации города Алексина, также пытался поджечь баннеры, связанные с проведением спецоперации. Следствием и судом было установлено, что мужчина" поддерживал сотрудничество с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ". Тульский областной суд приговорил его к 4,5 годам колонии, признав виновным в тайном сотрудничестве и вандализме.
https://ria.ru/20230828/fsb-1892600266.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892604345_2:0:1375:1030_1920x0_80_0_0_67e7147261f9c3e3f75acd4ffef456a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владивосток, фсб, тульский областной суд, безопасность
Россия, США, Владивосток, ФСБ, Тульский областной суд, Безопасность
Задержанный информатор посольства США может получить восемь лет колонии

Информатору посольства США в Москве Шонову грозит до восьми лет колонии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Информатору посольства США, экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке гражданину РФ Роберту Шонову грозит до 8 лет колонии за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Как сообщала ФСБ, информатор посольства США, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.
Статья уголовного кодекса 275.1 "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", которую вменили Шонову, была введена год назад. Ее применение возможно, если в действиях фигуранта отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей УК "Госизмена". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Один из первых приговоров по данной статье уже состоялся – в Тульской области мужчина наносил краской надписи антивоенного характера на стены и здания военных комиссариатов в Алексинском и Дубенском районах, Пенсионного фонда и администрации города Алексина, также пытался поджечь баннеры, связанные с проведением спецоперации. Следствием и судом было установлено, что мужчина" поддерживал сотрудничество с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ". Тульский областной суд приговорил его к 4,5 годам колонии, признав виновным в тайном сотрудничестве и вандализме.
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
ФСБ рассказала о деятельности информатора посольства США в Москве
08:49
 
РоссияСШАВладивостокФСБТульский областной судБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала