https://ria.ru/20230828/kitay-1892635556.html
Китай меняет правила въезда в страну
Китай меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 28.08.2023
Китай меняет правила въезда в страну
С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:30
2023-08-28T12:30
2023-08-28T12:30
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815800_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_85dd9515fd8e8a77ffe107c62832a5b4.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815800_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_f6e7fce7343e4b36411fb1c44777b124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Коронавирус COVID-19
Китай меняет правила въезда в страну
Китай отменяет обязательное тестирование на коронавирус для въезда в страну
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.
Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.
Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.
Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.
Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу