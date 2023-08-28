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Китай меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
12:30 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kitay-1892635556.html
Китай меняет правила въезда в страну
Китай меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 28.08.2023
Китай меняет правила въезда в страну
С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:30
2023-08-28T12:30
туризм
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туризм
туристы
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Коронавирус COVID-19
Китай меняет правила въезда в страну

Китай отменяет обязательное тестирование на коронавирус для въезда в страну

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.
Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.
Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.
Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.
Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
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