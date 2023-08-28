https://ria.ru/20230828/kitay-1892635556.html

Китай меняет правила въезда в страну

Китай меняет правила въезда в страну - РИА Новости, 28.08.2023

Китай меняет правила въезда в страну

С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:30

2023-08-28T12:30

2023-08-28T12:30

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.

https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, коронавирус covid-19