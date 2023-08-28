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Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
08:00 28.08.2023 (обновлено: 08:03 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/kirzhach-1891971948.html
Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен
Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен - РИА Новости, 28.08.2023
Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен
Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:00
2023-08-28T08:03
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные наличники, что общего у Киржача с Христофором Колумбом и где искать мост-рекордсмен — в материале РИА Новости.По дороге в МосквуПоселение возникло у Благовещенского монастыря, основанного Сергием Радонежским в XIV веке. Тут останавливались паломники. В обители туристов интересует прежде всего Благовещенский храм и церковь Спаса, а местные приезжают сюда набрать целебной воды в источнике, названном в честь святого.Рядом с монастырем — Центральная площадь, ориентир — бюст Ленина. Сейчас тут в старинных зданиях офисы, а раньше были трактиры и постоялые дворы. Ставший официально городом в 1778-м, Киржач разбогател на обслуживании торговцев, следовавших по Стромынскому тракту в Москву: из Суздаля, Шуи, Юрьев-Польского. В XIX веке на средства местных купцов построили торговые ряды, теперь там магазины и кафе.Главную транспортную артерию города полвека назад переименовали в честь Юрия Гагарина. Неподалеку место его гибели, а еще он проходил подготовку к полету в составе первой группы космонавтов на местном аэродроме.Киржач процветал и за счет промыслов — шелкового, латунного и аргуновской резьбы по дереву, рассказывает гид Валерия Данилушкина.С бытом купеческих семей — Соловьевых, Арсентьевых, Пичугиных, Думновых — основателей текстильных фабрик и торговых домов, знакомит Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. В экспозиции — мебель, посуда, шелка, фотографии, изделия местных гончаров, кузнецов, вышивальщиц.Один из залов посвящен космонавтам. На полках — книги, письма родственников, есть даже настоящий скафандр.Город в цветеКупеческие особняки в Киржаче реставрируют, воссоздавая дух уездного города.В центре, на улице Ленинградской, — гостевой дом-музей Красовских, семьи доктора земской больницы. На первом этаже — личные вещи и инструменты врача. На втором — четыре современных гостиничных номера со старинными столами, стульями, карнизами, резными буфетами.За пирогами и морсом из местных ягод идите в кафе "Киржачская трапеза", что в доме Обеловых на улице Гагарина. За блюдами русской кухни по традиционным рецептам — в ресторан "Репейник" в бывшей лавке купца Мараева. В этом же здании — картинная галерея и первый в стране частный детский театр "Совенок". У входа — глобус с картой киржачского района, традиционное место для селфи. На стене под увеличительным стеклом находится найденная при реставрации в растворе кирпичной кладки жемчужина с вкрапленным в нее небольшим бриллиантом. Говорят, знатная дама присутствовала при строительстве и у нее рассыпались бусы.На фасадах соседних особняков на улице Гагарина — кадры Сергея Прокудина-Горского, одного из родоначальников цветной фотографии, уроженца этих мест. Часть его работ, вошедших в "Коллекцию достопримечательностей Российской империи", хранится в Библиотеке конгресса США.Связь с КолумбомМаленькие частные музеи, посвященные народным промыслам, поддерживает гендиректор типографии, меценат Евгений Федоров.Поскольку медеплавильный промысел развивался в Киржаче с XVIII века (в окрестностях было 24 производства), энтузиасты решили открыть музей меди и латуни.Коллекцию разместили в бывшем постоялом дворе. Минералы, посуда, украшения, церковная утварь, монеты, лошадиные бубенцы, колокольчики, дверные ручки, кадила, утюги, самовары — всего около 400 экспонатов. Есть копия шиллинга, выпущенного Генрихом VIII, прототипом злодея из сказки о Синей Бороде. И музыкальные инструменты — старая немецкая туба, горн британских гвардейцев.После того как Федоров приобрел на аукционе настоящую пушку со старинной испанской галеры и латунную рынду, в музее создали уголок Христофора Колумба.Обереги от злых духовВ избе Павла Калачкина — "Дом аргуна". Так называли резчиков по дереву. "Краснодеревщики делали красивую мебель, выполняли заказы Большого театра. Паркетчиков Екатерина II выписывала на строительство дворца в Царицыно. Мои земляки могли и дом поставить, и украсить его аргуновской резьбой", — рассказывает директор музея Татьяна Самойлова.На доску мастера наносили углем рисунок, а потом стамесками вырезали "глухой" орнамент — дерево насквозь не пробивали. Со временем освоили и пропильную резьбу, при которой доска прорезается лобзиком полностью.В "Дом аргуна" наличники привозили из окрестных сел. Орнамент на них перешел с русской вышивки и считался оберегом изб от злых духов. Перевешивать наличник с одного дома на другой было нельзя — терялась защита. Татьяна Самойлова учит читать вырезанные узоры: среди завитков можно найти солнце, звезды, символы земной и загробной жизни.Мост длиной 555 метров через реку Киржач — самый длинный пешеходный в России. Его называют Типографским, поскольку возвели на деньги владельца типографии Федорова для работников этого предприятия. Рядом — Поляна утерянных букв, уже не используемых в алфавите.Саму типографию тоже можно посетить. Там печатают большую часть выдаваемых в стране аттестатов зрелости и дипломов о высшем и среднем специальном образовании.
https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html
https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, киржач, владимирская область, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Киржач, Владимирская область, Достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть

Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен

© Фото : Виталий КовальчукКиржач
Киржач - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные наличники, что общего у Киржача с Христофором Колумбом и где искать мост-рекордсмен — в материале РИА Новости.

По дороге в Москву

Поселение возникло у Благовещенского монастыря, основанного Сергием Радонежским в XIV веке. Тут останавливались паломники. В обители туристов интересует прежде всего Благовещенский храм и церковь Спаса, а местные приезжают сюда набрать целебной воды в источнике, названном в честь святого.
© iStock.com / Borisb17Благовещенский монастырь в городе Киржач
Благовещенский монастырь в городе Киржач
Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
1 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаОдна из улиц Киржача
Одна из улиц Киржача
Одна из улиц Киржача
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© Фото : Андрей КирновКиржач, туристы на улице Гагарина
Киржач, туристы на улице Гагарина
Киржач, туристы на улице Гагарина
© Фото : Андрей Кирнов
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря

Киржач. Святой источник Сергея Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря

Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© Фото : Андрей КирновКиржач, музей наличников
Киржач, музей наличников
Киржач, музей наличников
© Фото : Андрей Кирнов
5 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Типичный дом на улице в Киржаче

Дом на улице в Киржаче

Типичный дом на улице в Киржаче

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
1 из 6
Одна из улиц Киржача
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Киржач, туристы на улице Гагарина
© Фото : Андрей Кирнов
3 из 6

Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Киржач, музей наличников
© Фото : Андрей Кирнов
5 из 6

Типичный дом на улице в Киржаче

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Рядом с монастырем — Центральная площадь, ориентир — бюст Ленина. Сейчас тут в старинных зданиях офисы, а раньше были трактиры и постоялые дворы.
Ставший официально городом в 1778-м, Киржач разбогател на обслуживании торговцев, следовавших по Стромынскому тракту в Москву: из Суздаля, Шуи, Юрьев-Польского. В XIX веке на средства местных купцов построили торговые ряды, теперь там магазины и кафе.
© РИА Новости / Мария СеливановаКиржач. Благовещенский монастырь
Киржач. Благовещенский монастырь - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Киржач. Благовещенский монастырь
Главную транспортную артерию города полвека назад переименовали в честь Юрия Гагарина. Неподалеку место его гибели, а еще он проходил подготовку к полету в составе первой группы космонавтов на местном аэродроме.
Киржач процветал и за счет промыслов — шелкового, латунного и аргуновской резьбы по дереву, рассказывает гид Валерия Данилушкина.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея
Экспонаты Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Экспонаты Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея
С бытом купеческих семей — Соловьевых, Арсентьевых, Пичугиных, Думновых — основателей текстильных фабрик и торговых домов, знакомит Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. В экспозиции — мебель, посуда, шелка, фотографии, изделия местных гончаров, кузнецов, вышивальщиц.
Один из залов посвящен космонавтам. На полках — книги, письма родственников, есть даже настоящий скафандр.

Город в цвете

Купеческие особняки в Киржаче реставрируют, воссоздавая дух уездного города.
© РИА Новости / Мария СеливановаКиржач. Гостевой дом-музей Красовских
Киржач. Гостевой дом-музей Красовских - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Киржач. Гостевой дом-музей Красовских
В центре, на улице Ленинградской, — гостевой дом-музей Красовских, семьи доктора земской больницы. На первом этаже — личные вещи и инструменты врача. На втором — четыре современных гостиничных номера со старинными столами, стульями, карнизами, резными буфетами.
За пирогами и морсом из местных ягод идите в кафе "Киржачская трапеза", что в доме Обеловых на улице Гагарина. За блюдами русской кухни по традиционным рецептам — в ресторан "Репейник" в бывшей лавке купца Мараева.
В этом же здании — картинная галерея и первый в стране частный детский театр "Совенок". У входа — глобус с картой киржачского района, традиционное место для селфи. На стене под увеличительным стеклом находится найденная при реставрации в растворе кирпичной кладки жемчужина с вкрапленным в нее небольшим бриллиантом. Говорят, знатная дама присутствовала при строительстве и у нее рассыпались бусы.
© Фото : Андрей КирновКиржач, работы Прокудина-Горского на улице города
Киржач, работы Прокудина-Горского на улице города - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Андрей Кирнов
Киржач, работы Прокудина-Горского на улице города
На фасадах соседних особняков на улице Гагарина — кадры Сергея Прокудина-Горского, одного из родоначальников цветной фотографии, уроженца этих мест. Часть его работ, вошедших в "Коллекцию достопримечательностей Российской империи", хранится в Библиотеке конгресса США.

Связь с Колумбом

Маленькие частные музеи, посвященные народным промыслам, поддерживает гендиректор типографии, меценат Евгений Федоров.
© РИА Новости / Мария СеливановаДиректор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
Директор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
Директор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Музее меди и латуни, Киржач

В музее меди и латуни, Киржач

В Музее меди и латуни, Киржач

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаМузей меди и латуни, Киржач
Музей меди и латуни, Киржач
Музей меди и латуни, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты в музей меди и латуни, Киржач
Экспонаты в музей меди и латуни, Киржач
Экспонаты в музей меди и латуни, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Директор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4

В Музее меди и латуни, Киржач

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Музей меди и латуни, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Экспонаты в музей меди и латуни, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Поскольку медеплавильный промысел развивался в Киржаче с XVIII века (в окрестностях было 24 производства), энтузиасты решили открыть музей меди и латуни.
Коллекцию разместили в бывшем постоялом дворе. Минералы, посуда, украшения, церковная утварь, монеты, лошадиные бубенцы, колокольчики, дверные ручки, кадила, утюги, самовары — всего около 400 экспонатов.
Есть копия шиллинга, выпущенного Генрихом VIII, прототипом злодея из сказки о Синей Бороде. И музыкальные инструменты — старая немецкая туба, горн британских гвардейцев.
Суздаль, Владимирская область, Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Не только храмы и огурцы. Как провести незабываемые выходные в Суздале
23 августа, 08:00
После того как Федоров приобрел на аукционе настоящую пушку со старинной испанской галеры и латунную рынду, в музее создали уголок Христофора Колумба.

Обереги от злых духов

В избе Павла Калачкина — "Дом аргуна". Так называли резчиков по дереву. "Краснодеревщики делали красивую мебель, выполняли заказы Большого театра. Паркетчиков Екатерина II выписывала на строительство дворца в Царицыно. Мои земляки могли и дом поставить, и украсить его аргуновской резьбой", — рассказывает директор музея Татьяна Самойлова.
© РИА Новости / Мария СеливановаВнутри дома аргуна, Киржач
Внутри дома аргуна, Киржач
Внутри дома аргуна, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
© РИА Новости / Мария СеливановаДом аргуна, Киржач
Дом аргуна, Киржач
Дом аргуна, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Внутри дома аргуна, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Дом аргуна, Киржач
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
На доску мастера наносили углем рисунок, а потом стамесками вырезали "глухой" орнамент — дерево насквозь не пробивали. Со временем освоили и пропильную резьбу, при которой доска прорезается лобзиком полностью.
В "Дом аргуна" наличники привозили из окрестных сел. Орнамент на них перешел с русской вышивки и считался оберегом изб от злых духов. Перевешивать наличник с одного дома на другой было нельзя — терялась защита.
Татьяна Самойлова учит читать вырезанные узоры: среди завитков можно найти солнце, звезды, символы земной и загробной жизни.
© РИА Новости / Мария СеливановаКиржач, вход на самый длинный деревянный мост России
Киржач, вход на самый длинный деревянный мост России
Киржач, вход на самый длинный деревянный мост России
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© Фото : Андрей КирновКиржач, Типографский мост
Киржач, Типографский мост
Киржач, Типографский мост
© Фото : Андрей Кирнов
2 из 3
© Фото : Андрей КирновКиржач, дом аргуна
Киржач, дом аргуна
Киржач, дом аргуна
© Фото : Андрей Кирнов
3 из 3
Киржач, вход на самый длинный деревянный мост России
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Киржач, Типографский мост
© Фото : Андрей Кирнов
2 из 3
Киржач, дом аргуна
© Фото : Андрей Кирнов
3 из 3
Мост длиной 555 метров через реку Киржач — самый длинный пешеходный в России. Его называют Типографским, поскольку возвели на деньги владельца типографии Федорова для работников этого предприятия.
Рядом — Поляна утерянных букв, уже не используемых в алфавите.
Саму типографию тоже можно посетить. Там печатают большую часть выдаваемых в стране аттестатов зрелости и дипломов о высшем и среднем специальном образовании.
Суздаль, Владимирская область, Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Не только храмы и огурцы. Как провести незабываемые выходные в Суздале
23 августа, 08:00
 
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