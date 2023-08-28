Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен
© Фото : Виталий КовальчукКиржач
© Фото : Виталий Ковальчук
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные наличники, что общего у Киржача с Христофором Колумбом и где искать мост-рекордсмен — в материале РИА Новости.
По дороге в Москву
Поселение возникло у Благовещенского монастыря, основанного Сергием Радонежским в XIV веке. Тут останавливались паломники. В обители туристов интересует прежде всего Благовещенский храм и церковь Спаса, а местные приезжают сюда набрать целебной воды в источнике, названном в честь святого.
© iStock.com / Borisb17Благовещенский монастырь в городе Киржач
Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
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© Фото : Андрей КирновКиржач, туристы на улице Гагарина
Киржач, туристы на улице Гагарина
© Фото : Андрей Кирнов
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© РИА Новости / Мария Селиванова
Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря
Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря
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© Фото : Андрей КирновКиржач, музей наличников
Киржач, музей наличников
© Фото : Андрей Кирнов
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Благовещенский монастырь в городе Киржач
© iStock.com / Borisb17
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Киржач, туристы на улице Гагарина
© Фото : Андрей Кирнов
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Киржач. Святой источник Сергия Радонежского на берегу реки Киржач на территории Благовещенского монастыря
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Киржач, музей наличников
© Фото : Андрей Кирнов
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Рядом с монастырем — Центральная площадь, ориентир — бюст Ленина. Сейчас тут в старинных зданиях офисы, а раньше были трактиры и постоялые дворы.
Ставший официально городом в 1778-м, Киржач разбогател на обслуживании торговцев, следовавших по Стромынскому тракту в Москву: из Суздаля, Шуи, Юрьев-Польского. В XIX веке на средства местных купцов построили торговые ряды, теперь там магазины и кафе.
Главную транспортную артерию города полвека назад переименовали в честь Юрия Гагарина. Неподалеку место его гибели, а еще он проходил подготовку к полету в составе первой группы космонавтов на местном аэродроме.
Киржач процветал и за счет промыслов — шелкового, латунного и аргуновской резьбы по дереву, рассказывает гид Валерия Данилушкина.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея
Экспонаты Киржачского районного историко-краеведческого и художественного музея
С бытом купеческих семей — Соловьевых, Арсентьевых, Пичугиных, Думновых — основателей текстильных фабрик и торговых домов, знакомит Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. В экспозиции — мебель, посуда, шелка, фотографии, изделия местных гончаров, кузнецов, вышивальщиц.
Один из залов посвящен космонавтам. На полках — книги, письма родственников, есть даже настоящий скафандр.
Город в цвете
Купеческие особняки в Киржаче реставрируют, воссоздавая дух уездного города.
В центре, на улице Ленинградской, — гостевой дом-музей Красовских, семьи доктора земской больницы. На первом этаже — личные вещи и инструменты врача. На втором — четыре современных гостиничных номера со старинными столами, стульями, карнизами, резными буфетами.
За пирогами и морсом из местных ягод идите в кафе "Киржачская трапеза", что в доме Обеловых на улице Гагарина. За блюдами русской кухни по традиционным рецептам — в ресторан "Репейник" в бывшей лавке купца Мараева.
В этом же здании — картинная галерея и первый в стране частный детский театр "Совенок". У входа — глобус с картой киржачского района, традиционное место для селфи. На стене под увеличительным стеклом находится найденная при реставрации в растворе кирпичной кладки жемчужина с вкрапленным в нее небольшим бриллиантом. Говорят, знатная дама присутствовала при строительстве и у нее рассыпались бусы.
© Фото : Андрей КирновКиржач, работы Прокудина-Горского на улице города
© Фото : Андрей Кирнов
Киржач, работы Прокудина-Горского на улице города
На фасадах соседних особняков на улице Гагарина — кадры Сергея Прокудина-Горского, одного из родоначальников цветной фотографии, уроженца этих мест. Часть его работ, вошедших в "Коллекцию достопримечательностей Российской империи", хранится в Библиотеке конгресса США.
Связь с Колумбом
Маленькие частные музеи, посвященные народным промыслам, поддерживает гендиректор типографии, меценат Евгений Федоров.
© РИА Новости / Мария СеливановаДиректор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
Директор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
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Директор музея меди и латуни Татьяна Самойлова проводит экскурсию, Киржач
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Поскольку медеплавильный промысел развивался в Киржаче с XVIII века (в окрестностях было 24 производства), энтузиасты решили открыть музей меди и латуни.
Коллекцию разместили в бывшем постоялом дворе. Минералы, посуда, украшения, церковная утварь, монеты, лошадиные бубенцы, колокольчики, дверные ручки, кадила, утюги, самовары — всего около 400 экспонатов.
Есть копия шиллинга, выпущенного Генрихом VIII, прототипом злодея из сказки о Синей Бороде. И музыкальные инструменты — старая немецкая туба, горн британских гвардейцев.
После того как Федоров приобрел на аукционе настоящую пушку со старинной испанской галеры и латунную рынду, в музее создали уголок Христофора Колумба.
Обереги от злых духов
В избе Павла Калачкина — "Дом аргуна". Так называли резчиков по дереву. "Краснодеревщики делали красивую мебель, выполняли заказы Большого театра. Паркетчиков Екатерина II выписывала на строительство дворца в Царицыно. Мои земляки могли и дом поставить, и украсить его аргуновской резьбой", — рассказывает директор музея Татьяна Самойлова.
На доску мастера наносили углем рисунок, а потом стамесками вырезали "глухой" орнамент — дерево насквозь не пробивали. Со временем освоили и пропильную резьбу, при которой доска прорезается лобзиком полностью.
В "Дом аргуна" наличники привозили из окрестных сел. Орнамент на них перешел с русской вышивки и считался оберегом изб от злых духов. Перевешивать наличник с одного дома на другой было нельзя — терялась защита.
Татьяна Самойлова учит читать вырезанные узоры: среди завитков можно найти солнце, звезды, символы земной и загробной жизни.
© Фото : Андрей КирновКиржач, Типографский мост
Киржач, Типографский мост
© Фото : Андрей Кирнов
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© Фото : Андрей КирновКиржач, дом аргуна
Киржач, дом аргуна
© Фото : Андрей Кирнов
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Киржач, Типографский мост
© Фото : Андрей Кирнов
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Киржач, дом аргуна
© Фото : Андрей Кирнов
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Мост длиной 555 метров через реку Киржач — самый длинный пешеходный в России. Его называют Типографским, поскольку возвели на деньги владельца типографии Федорова для работников этого предприятия.
Рядом — Поляна утерянных букв, уже не используемых в алфавите.
Саму типографию тоже можно посетить. Там печатают большую часть выдаваемых в стране аттестатов зрелости и дипломов о высшем и среднем специальном образовании.