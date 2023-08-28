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Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен

Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен - РИА Новости, 28.08.2023

Неожиданный Киржач: потерянные буквы, секреты наличников и мост-рекордсмен

Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:00

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Необычные музеи, живописные виды — этот город во Владимирской области для туристов обычно транзитный, но тут стоит задержаться. Какие секреты скрывают резные наличники, что общего у Киржача с Христофором Колумбом и где искать мост-рекордсмен — в материале РИА Новости.По дороге в МосквуПоселение возникло у Благовещенского монастыря, основанного Сергием Радонежским в XIV веке. Тут останавливались паломники. В обители туристов интересует прежде всего Благовещенский храм и церковь Спаса, а местные приезжают сюда набрать целебной воды в источнике, названном в честь святого.Рядом с монастырем — Центральная площадь, ориентир — бюст Ленина. Сейчас тут в старинных зданиях офисы, а раньше были трактиры и постоялые дворы. Ставший официально городом в 1778-м, Киржач разбогател на обслуживании торговцев, следовавших по Стромынскому тракту в Москву: из Суздаля, Шуи, Юрьев-Польского. В XIX веке на средства местных купцов построили торговые ряды, теперь там магазины и кафе.Главную транспортную артерию города полвека назад переименовали в честь Юрия Гагарина. Неподалеку место его гибели, а еще он проходил подготовку к полету в составе первой группы космонавтов на местном аэродроме.Киржач процветал и за счет промыслов — шелкового, латунного и аргуновской резьбы по дереву, рассказывает гид Валерия Данилушкина.С бытом купеческих семей — Соловьевых, Арсентьевых, Пичугиных, Думновых — основателей текстильных фабрик и торговых домов, знакомит Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. В экспозиции — мебель, посуда, шелка, фотографии, изделия местных гончаров, кузнецов, вышивальщиц.Один из залов посвящен космонавтам. На полках — книги, письма родственников, есть даже настоящий скафандр.Город в цветеКупеческие особняки в Киржаче реставрируют, воссоздавая дух уездного города.В центре, на улице Ленинградской, — гостевой дом-музей Красовских, семьи доктора земской больницы. На первом этаже — личные вещи и инструменты врача. На втором — четыре современных гостиничных номера со старинными столами, стульями, карнизами, резными буфетами.За пирогами и морсом из местных ягод идите в кафе "Киржачская трапеза", что в доме Обеловых на улице Гагарина. За блюдами русской кухни по традиционным рецептам — в ресторан "Репейник" в бывшей лавке купца Мараева. В этом же здании — картинная галерея и первый в стране частный детский театр "Совенок". У входа — глобус с картой киржачского района, традиционное место для селфи. На стене под увеличительным стеклом находится найденная при реставрации в растворе кирпичной кладки жемчужина с вкрапленным в нее небольшим бриллиантом. Говорят, знатная дама присутствовала при строительстве и у нее рассыпались бусы.На фасадах соседних особняков на улице Гагарина — кадры Сергея Прокудина-Горского, одного из родоначальников цветной фотографии, уроженца этих мест. Часть его работ, вошедших в "Коллекцию достопримечательностей Российской империи", хранится в Библиотеке конгресса США.Связь с КолумбомМаленькие частные музеи, посвященные народным промыслам, поддерживает гендиректор типографии, меценат Евгений Федоров.Поскольку медеплавильный промысел развивался в Киржаче с XVIII века (в окрестностях было 24 производства), энтузиасты решили открыть музей меди и латуни.Коллекцию разместили в бывшем постоялом дворе. Минералы, посуда, украшения, церковная утварь, монеты, лошадиные бубенцы, колокольчики, дверные ручки, кадила, утюги, самовары — всего около 400 экспонатов. Есть копия шиллинга, выпущенного Генрихом VIII, прототипом злодея из сказки о Синей Бороде. И музыкальные инструменты — старая немецкая туба, горн британских гвардейцев.После того как Федоров приобрел на аукционе настоящую пушку со старинной испанской галеры и латунную рынду, в музее создали уголок Христофора Колумба.Обереги от злых духовВ избе Павла Калачкина — "Дом аргуна". Так называли резчиков по дереву. "Краснодеревщики делали красивую мебель, выполняли заказы Большого театра. Паркетчиков Екатерина II выписывала на строительство дворца в Царицыно. Мои земляки могли и дом поставить, и украсить его аргуновской резьбой", — рассказывает директор музея Татьяна Самойлова.На доску мастера наносили углем рисунок, а потом стамесками вырезали "глухой" орнамент — дерево насквозь не пробивали. Со временем освоили и пропильную резьбу, при которой доска прорезается лобзиком полностью.В "Дом аргуна" наличники привозили из окрестных сел. Орнамент на них перешел с русской вышивки и считался оберегом изб от злых духов. Перевешивать наличник с одного дома на другой было нельзя — терялась защита. Татьяна Самойлова учит читать вырезанные узоры: среди завитков можно найти солнце, звезды, символы земной и загробной жизни.Мост длиной 555 метров через реку Киржач — самый длинный пешеходный в России. Его называют Типографским, поскольку возвели на деньги владельца типографии Федорова для работников этого предприятия. Рядом — Поляна утерянных букв, уже не используемых в алфавите.Саму типографию тоже можно посетить. Там печатают большую часть выдаваемых в стране аттестатов зрелости и дипломов о высшем и среднем специальном образовании.

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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