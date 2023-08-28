https://ria.ru/20230828/kino-1892611463.html

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 28.08.2023

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:30

2023-08-28T10:30

2023-08-28T10:30

культура

россия

лиам нисон (уильям нисон)

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кино и сериалы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм вышел 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако, когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Следующим в рейтинге проката идет американский боевик "Заложники" с кассой в 53,3 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 37 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную Людмилу из рук колдуна Черномора. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 36,1 миллиона рублей. Замыкает список художественный фильм "Вызов", снятый режиссером Климом Шипенко и собравший более 21 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230821/kino-1891225653.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, лиам нисон (уильям нисон), александр пушкин, клим шипенко, снг, кино и сериалы