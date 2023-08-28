https://ria.ru/20230828/kino-1892611463.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 28.08.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:30
2023-08-28T10:30
2023-08-28T10:30
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм вышел 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако, когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Следующим в рейтинге проката идет американский боевик "Заложники" с кассой в 53,3 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 37 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную Людмилу из рук колдуна Черномора. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 36,1 миллиона рублей. Замыкает список художественный фильм "Вызов", снятый режиссером Климом Шипенко и собравший более 21 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лиам нисон (уильям нисон), александр пушкин, клим шипенко, снг, кино и сериалы
Культура, Россия, Лиам Нисон (Уильям Нисон), Александр Пушкин, Клим Шипенко, СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат за выходные
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
Мультфильм вышел 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако, когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота.
Следующим в рейтинге проката идет американский боевик "Заложники" с кассой в 53,3 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину.
Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 37 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную Людмилу из рук колдуна Черномора.
Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 36,1 миллиона рублей. Замыкает список художественный фильм "Вызов", снятый режиссером Климом Шипенко и собравший более 21 миллиона рублей.
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ