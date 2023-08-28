Рейтинг@Mail.ru
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kino-1892611463.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 28.08.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:30
2023-08-28T10:30
культура
россия
лиам нисон (уильям нисон)
александр пушкин
клим шипенко
снг
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884007242_625:0:3733:1748_1920x0_80_0_0_c243cc72259172a91d1b5fa303dfa85d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм вышел 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако, когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Следующим в рейтинге проката идет американский боевик "Заложники" с кассой в 53,3 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 37 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную Людмилу из рук колдуна Черномора. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 36,1 миллиона рублей. Замыкает список художественный фильм "Вызов", снятый режиссером Климом Шипенко и собравший более 21 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230821/kino-1891225653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884007242_899:0:3230:1748_1920x0_80_0_0_f2d3b7ab08ff416ca4fd710cdf67dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лиам нисон (уильям нисон), александр пушкин, клим шипенко, снг, кино и сериалы
Культура, Россия, Лиам Нисон (Уильям Нисон), Александр Пушкин, Клим Шипенко, СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат за выходные

© Fantawild Animation (2023) Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"
Кадр из мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
© Fantawild Animation (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 101,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
Мультфильм вышел 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако, когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота.
Следующим в рейтинге проката идет американский боевик "Заложники" с кассой в 53,3 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину.
Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 37 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную Людмилу из рук колдуна Черномора.
Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 36,1 миллиона рублей. Замыкает список художественный фильм "Вызов", снятый режиссером Климом Шипенко и собравший более 21 миллиона рублей.
Кадр из мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил кинопрокат в России и СНГ
21 августа, 11:16
 
КультураРоссияЛиам Нисон (Уильям Нисон)Александр ПушкинКлим ШипенкоСНГКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала